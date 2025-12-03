(影) 美中俄決定歐洲未來? 王毅也在莫斯科 美再啟動美版和平會談 「他」又出現....

[Newtalk新聞] 在烏克蘭與歐洲領導人共議和平方案的同時，川普政府似乎仍想在自己飽受爭議的 28 點和平計畫上繼續押寶。昨日（2）川普的女婿傑瑞德．庫許納（Jared Kushner）以特使身分造訪莫斯科，與另一名特使史蒂芬．威特科夫（Steven Witkoff）一同與普丁展開會談。現為美國總統高級顧問的庫許納近日也參與了在美國舉行的和平會談，與烏方代表討論和談條件。





庫許納與威特科夫在莫斯科。圖：翻攝自 X《Ganesh》





據美國《哥倫比亞廣播公司》( CBS ) 報導，由於先前的和平計畫飽受偏袒俄羅斯的批評，目前已進行部分修改。川普對本次會談頗具信心，認為俄羅斯正在做出讓步，他們停止戰鬥，也不再奪取更多土地。只不過克里姆林宮的觀點似乎不太一樣，普丁稱美國的提案是「一組待討論的議題」，而非一份協議草案。川普所稱的「讓步」對歐洲領導人來說也不夠，其大多主張俄羅斯應退出所有武力奪取的烏克蘭領土。

川普日前表示這將是「他結束的第 9 場戰爭」。圖：翻攝自 X《 NSTRIKE 》





昨日的談判持續至深夜，預計仍會繼續進行，美國國務卿馬可．盧比歐（Marco Rubio）強調特使正在積極結束戰爭，另一方面，普丁據信在會談中表達了更激烈的態度。《路透社》報導表示，普丁指控歐洲領導人阻撓和平進程，並站在戰爭一方，甚至表示如果歐洲與俄羅斯開戰，戰爭將會「迅速結束」。對此烏克蘭外交部長安德里．西比哈（Андрій Сибіга）表示，普丁的言論說明他根本沒準備結束戰爭。





在美俄會談展開的同時，中國外交部長王毅也正好在莫斯科，與俄羅斯外交部長謝爾蓋．拉夫羅夫（Серге́й Лавро́в）和謝爾蓋．紹伊古（Сергей Шойгу）大將進行第 20 屆中俄戰略安全磋商。





《新華網》表示，雙邊討論了多項議題，席間也就「烏克蘭危機」深入交換意見。X 帳號《OSINTtechnical》稱之為「美中俄共同決定歐洲未來」，引發外界猜測。

