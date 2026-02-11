（影）美以會談後就開打? 美伊談判頻臨破裂 川普嗆：伊不能有核武或彈道飛彈

[Newtalk新聞] 美伊談判瀕臨破裂，美國總統川普（Donald Trump）在與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面前夕，態度也轉趨強硬，直言伊朗絕不能擁有核武或彈道飛彈，並考慮增派航空母艦。





據 X 帳號「Liuping Xu」消息指出，美國總統川普對以色列媒體《第 12 頻道》明確表示，伊朗不會被允許擁有核武器與彈道飛彈。據 X 帳號「IranObserver」分析，川普的發言暗示目前美伊之間似乎「不會有任何協議」。X 帳號「Liuping Xu」更引述消息指出，種種跡象顯示美軍可能即將對伊朗發動打擊，時間點或許就在未來一週之內。

伊朗國安會主席強硬警告美國，不應讓納坦雅胡介入或干涉美伊談判，否則將導致「災難性的後果」。圖為以色列總理納坦雅胡。 圖：翻攝自 X @Globalsurv







對此，X 帳號「Iran Observer」引述消息，伊朗國家安全委員會（National Security Council）主席強硬回應，警告美國必須明智思考，不應讓納坦雅胡介入或干涉美伊談判，否則將導致「災難性的後果」。





與此同時，X 帳號「量子·王文哈哈」與「Liuping Xu」披露，俄羅斯已開始從伊朗撤離「高階人員」，首波包含俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）的人員與布希爾核電站（Bushehr Nuclear Power Plant）的工程師。數據顯示，過去 24 小時內已有 4 架俄羅斯飛機撤離了數百名公民。





解放軍殲-20 戰機。(示意圖) 圖 : 翻攝自矚望雲霄





而據X 帳號「Megatron」爆料，中國發出準備向伊朗交付殲-20（J-20）隱形戰鬥機的訊號。據報導，中國駐伊軍事武官已向伊朗空軍司令贈送了殲-20 隱形戰機的模型。

