影/美以要聯手轟垮伊朗？帥化民驚爆：大批「空中加油機」已部署
針對伊朗近期局勢與中東軍事動向，退將帥化民表示，伊朗鎮壓造成大量傷亡，規模甚至「超過部分正規戰爭的損失」，他認為美國與以色列近期的軍事部署顯示區域衝突升溫，戰爭風險正快速累積。
帥化民在中天節目《前進戰略高地》表示，外界估計伊朗鎮壓行動已造成約4900人死亡，他認為「實際數字恐怕還不止於此」，「對自己國內人民下這麼重的手，行動之殘暴，連俄烏戰場都未必出現同等規模的傷亡。」
帥化民指出，雖然美國對伊朗的軍事行動同樣存在正當性爭議，但目前美軍的部署已透露出戰略意圖，「你看到美國調動數十架空中加油機，這代表什麼？這代表空襲行動可能加大，因為所有戰機都在延長航程、強化打擊能力。」
帥化民說，美國航母戰鬥群正陸續向中東集結，包括「布希號」、「林肯號」等航母，「至少可動用上百架艦載機」，再加上周邊中東國家的空軍力量與空中加油機支援，顯示美以恐用空中打擊作為主要作戰手段。
帥化民表示，伊朗政教合一體制下，長期經濟困頓與政治壓力，使社會矛盾持續累積，「一旦戰爭真正啟動，死傷恐怕只會更多，這不只是地緣政治問題，更牽動區域內數千萬民眾的命運。」
