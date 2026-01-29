（影）美伊談判破裂！美軍航母進駐中東 回應威脅伊稱「200%備戰」

[Newtalk新聞] 據《紐約時報》報導，美國要求伊朗永久停止鈾濃縮、限制彈道飛彈發展，並停止支持哈瑪斯、真主黨與胡塞武裝等代理組織，但德黑蘭已拒絕接受任何相關協議。在美軍於伊朗周邊地區增兵之際，相關談判陷入停滯。伊朗外交部長駁斥美方要求，並警告勿發出軍事威脅。美國情報顯示，伊朗核能力在近期襲擊中遭受重創，但若取得隱藏的濃縮鈾，仍可能構成風險。





據《NEXTA》報導，美國國務卿魯比歐表示，美方可能對伊朗進行先發制人的軍事行動，並已加強在中東地區的軍力部署。X《Globe Observer》則指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令坦格西里警告，美國應離開該地區，否則將承擔後果。

美軍的「林肯號」航母打擊群也於當地時間 25 日抵達中東地區。 圖：翻攝自 @NSTRIKE1231 X 帳號





X 《Inty News》指出，以色列總理納坦雅胡表示，若伊朗發動攻擊，以色列將強硬回擊。伊朗副外長則稱，伊朗已做好「200% 自衛準備」。伊朗學生通訊社報導，伊朗外長阿拉奇表示，並未與美國總統特使威特科夫聯繫，也未請求談判。伊朗最高領袖顧問指出，任何來自美國的軍事行動，伊朗都將把美國、以色列及其支持者列為打擊目標。





伊朗副外交部長卡澤姆·加里巴巴迪表示，目前與華府僅進行訊息往來，並未展開談判，即便坐上談判桌，也不會降低伊朗對戰爭的戒備程度。他強調，任何有限度的美軍打擊都將遭到回應，當前優先目標是全面國防準備，而非談判。





以色列電視台報導，川普正考慮仿效對委內瑞拉的作法，封鎖伊朗運油船，在阿拉伯海攔截經霍爾木茲海峽運送伊朗石油的油輪。 圖：翻攝自 X 悉尼奶爸 SydneyDaddy 雪梨奶爸





X 也有美軍「林肯號」航母打擊群已進入阿曼東南部海域的畫面流出，美國中央司令部（CENTCOM）早在 26 日證實，由「林肯號」（USS Abraham Lincoln）領軍的航空母艦打擊群已抵達中東水域。而美國航母打擊群「喬治·H·W·布希號」（CVN-77）也正在進駐中東戰區。





另據報導，美國正考慮對伊朗高價值官員與指揮官進行精準打擊，以色列情報單位協助建立目標名單。以色列電視台報導，川普正考慮仿效對委內瑞拉的作法，封鎖伊朗運油船，在阿拉伯海攔截經霍爾木茲海峽運送伊朗石油的油輪。





以色列軍方參謀長強硬表態，以軍已做好針對伊朗的萬全準備，將全力配合美軍在當地的軍事行動。圖為以色列空軍。 圖：翻攝自 X





此外，X《NSTRIKE》消息指出英國、法國及加拿大發表聯合聲明，強烈譴責以色列拆毀位於東耶路撒冷的近東救濟工程處總部。俄羅斯總統普丁會見敘利亞過渡總統，稱雙方有良好合作計畫。哈瑪斯高層官員則表示，從未同意解除武裝。





而伊朗司法部副部長拒絕聯合國監督，稱德黑蘭不需要聯合國人權理事會指導。伊朗方面強調，在對手加強軍事部署的背景下，伊朗將維持「200% 軍事戒備」與堅決防禦立場。

