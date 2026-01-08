(影) 美俄戰艦數十年來首對峙! 美軍突登俄影子艦隊扣押 俄嗆擊沉美艦報復

[Newtalk新聞] 由於涉嫌違反美國對委內瑞拉的石油封鎖與相關制裁，美軍近期持續追蹤俄羅斯的影子艦隊油輪「馬里內拉號」，並於當地時間 7 日在大西洋上成功登船，扣押該艘船艦與相關設備。在美軍登上「馬里內拉號」後，俄羅斯方面隨即發表強硬的聲明，要求美國保障船員安全，甚至有俄羅斯官員揚言動用武力對美軍軍艦實施報復，美俄兩國間不斷升溫的衝突局勢也進一步引發了民眾的擔憂情緒。





X 推主「NOELREPROTS」、「Iran observer」以及白俄羅斯媒體《NEXTA》指出，當地時間 7 日，美軍部隊成功在冰島附近的公海實施針對「馬里內拉號」油輪的登船行動，並完成對該艘船艦的扣押手續，對俄羅斯的影子艦隊造成了一次重大的打擊。

廣告 廣告





針對「馬里內拉號」的扣押行動成為美俄兩國自冷戰結束後首次的軍事對峙，外界也對衝突局勢的升溫懷抱著擔憂的情緒。 圖：翻攝自 @NOELreports X 帳號





「NOELREPROTS」表示，為了對登船部隊提供掩護，美軍此次派遣包含 KC-135T 同溫層加油機、 P-8A 「海神」海上巡邏機以及 U-28A 「天龍」特種任務飛機等各項軍備參與任務，甚至可能連英國的偵察機也到場協助登船。





《NEXTA》稱，針對美軍可能發起的潛在登船行動，俄羅斯日前派遣包含潛艇在內的海軍力量前往大西洋，試圖對「馬里內拉號」提供護衛，「但不知道為什麼，在油輪附近活動的俄軍船艦並沒有針對美軍的登船行動採取任何反制」。





X 推主「Inty News」、「Lawrence of Gobi 愚蠢的精衛」也補充表示，被扣押的「馬里內拉號」原名「貝拉 1 號」( Bella 1 )、懸掛巴拿馬國旗，但在試圖前往委內瑞拉運載石油並遭到美軍追擊後，改成懸掛俄羅斯旗幟，船名也被改為「馬里內拉號」。





美國也持續追捕逃向大西洋的俄羅斯影子艦隊油輪，並與盟友合作，共同發起針對該艘船艦的登船行動。圖為追擊俄羅斯油輪的美國「傳奇級」巡邏艦。 圖：翻攝自 @Osinttechnical X 帳號





「Lawrence of Gobi 愚蠢的精衛」認為，此次的事件是自冷戰結束後，美軍首次與俄軍對峙，並遏制俄羅斯勢力的一大成功，「近一周發生的各種國際事件，宣告中國、俄羅斯等『流氓國家』在世界上橫著走的時代已經『徹底終結』了」。





推主「Visioner」、「NiKITa」則指出，在「馬里內拉號」遭到美軍扣押後，俄羅斯方面立即發表態度強硬的聲明，現任俄羅斯國家杜馬議員阿列克謝．茹拉夫廖夫 ( Alexey Zhuravlyov ) 甚至要求俄軍以「軍事行動進行回應」，「我覺得我們應該使用魚雷進行攻擊，至少擊沉幾艘美國軍艦作為報復」。





與此同時，俄羅斯外交部也透過公開聲明，呼籲美國確保「馬里內拉號」上俄羅斯公民應得的人道待遇與權利。然而，白宮新聞發言人萊維特卻回應稱，部分「馬里內拉號」船員可能因涉嫌違反美國聯邦法律遭到起訴，並被引渡至美國接受審判，對「馬里內拉號」船員的未來待遇持保留態度。





白宮發言人萊維特。 圖：翻攝自萊維特的Ｘ





另外，萊維特也提起了格陵蘭島的相關話題，強調獲得格陵蘭島控制權的美國將能鞏固自身在北極地區的主導地位，甚至可能限制中、俄等「敵對國家」針對北極地區的影響力。X 推主「以色列戰爭」也認同該觀點，認為美國可能針對格陵蘭島發起大規模投資，以大幅增加當地人收入的方式換取在該地區建設軍事基地的權力，並將相關設施用於防禦俄羅斯可能發起的導彈攻擊。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不聽我的就走人! 川普命美退出66國際組織 他們「不再服務於美國利益」

如果美軍入侵格陵蘭 北約就會滅亡! 不爽川普囂張言論 丹麥首相重磅發聲