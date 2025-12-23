(影) 美司法部公布艾普斯坦自殺影片？ 網稱疑點眾多應為偽造 急下架

[Newtalk新聞] 已故美國富商傑佛瑞．艾普斯坦 ( Jeffrey Epstein ) 於 2019 年 7 月被以涉嫌進行性交易與合謀人口販賣未成年女性為由遭到逮捕，並於同年 8 月在曼哈頓的監獄中自殺身亡，相關話題至今仍受到網友的廣泛討論。近期一段由美國司法部公布，疑似是艾普斯坦監獄自殺畫面的影片在網路上瘋傳，雖然目前已經證實該部影片為有心人士刻意偽造的產物，但仍再次讓艾普斯坦案成為了美國民眾的關注焦點。





根據美國《紐約郵報》報導，當地時間 22 日，美國司法部公布了一系列與艾普斯坦案相關的資料。其中，一段長約 10 秒，身穿橘色囚衣的男子疑似自縊的影片成為了網友們的討論目標，外界推測該影片可能是艾普斯坦本人在監獄「自殺」時，被監獄監視攝影機拍下的證據。





據眾議院監督委員會最新公布的文件顯示，前白宮首席策略師、川普親信班農（Steve Bannon）早在2018年便與艾普斯坦保持密切聯繫。 圖：取自「X」@akafacehots





針對該則影片，有網友指出，影片內部存在諸多破綻，質疑地上橘色囚服不自然、牢房門與艾普斯坦被關押時的鐵窗門不同等疑點可做為「該影片與艾普斯坦自殺無關」的有力證據。報導稱，一份美國司法部的解封文件顯示，該影片是已經在 YouTube 上流傳多年的偽造影片，澄清該影片與艾普斯坦自殺一事的關聯，美國司法部也於同日晚些時間將該部影片從艾普斯坦案公布資訊中下架。





該報導強調，由於相關影片可能涉及艾普斯坦的自殺細節，在被公布到網路上的第一時間後，就遭到大量美國網友傳播。該報導進一步表示，如果相關影片屬實，將徹底推翻先前「艾普斯坦牢房攝影機發生故障」的說法，同時也能釐清艾普斯坦的死亡真相。





雖然美國司法部在第一時間就下架了可能涉及偽造的相關影片，但部分美國媒體仍持續引用相關消息發布報導，並在報導內容中加上了該部偽造影片。美國《人物》( People ) 雜誌也試圖與司法部取得聯繫，準備獲取與該影片相關的進一步資訊，「但截至目前為止，我們仍尚未收到來自司法部的回覆訊息」。

