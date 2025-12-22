影/美國不會為台灣開戰？帥化民驚爆：成本「不合算」

若台海爆發衝突，美國是否會出兵協防台灣，退將帥化民分析指，美國國防部近年釋出的訊號，實際上反映出一種「務實主義」的戰略計算，而非單純的價值或承諾導向。

退將帥化民。（圖／翻攝《前進戰略高地》）

帥化民在中天節目《前進戰略高地》表示，任何國家在發動戰爭前，首先考量的都是成本與利益，「我要投入多少成本？我能獲得多少利益？如果利益大於成本，我才會開戰；如果利益小於成本，我為什麼要打？」他以越戰為例，美國最終撤出，是因為國內民意無法承受持續擴大的傷亡，「美國老百姓忍受不了傷亡過大，越戰就是這樣結束的。」

帥化民指出，在現代戰爭環境下，美國航空母艦反而成為高度脆弱的戰略資產，「一艘航母上有5千名官兵，本身就是一個巨大目標。」他指出，大陸解放軍已部署多款反航母飛彈，包括鷹擊系列與東風系列，飛行速度普遍超過10馬赫，而美軍現役防空系統如SM-3、SM-6，主要仍針對3至5馬赫以下目標設計，形成明顯落差。

帥化民認為，一旦台海爆發衝突，美軍航母面臨的政治與軍事風險極高，「如果2艘航母被擊沉，死傷超過1萬名官兵，美國老百姓能不能承受？」他對台灣社會提出警告，「千萬不要讓老百姓還存留一個幻想，覺得台灣出事的時候，美國一定會來援。今天，這件事已經不可能了。」

