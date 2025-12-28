影/美國對馬杜洛「極限施壓」沒作用？張延廷曝華府致命盲點

美國近期對委內瑞拉升高軍事與經濟壓力，但]效果似乎未見顯著，退將張延廷認為，委內瑞拉未落入美國「陷阱」，而美國在中東、俄烏戰爭被分散軍事調度能力。

張延廷在中天節目《前進戰略高地》表示，以美國的國力與軍力來看，對付委內瑞拉輕而易舉，「但問題不在打不打得贏，而在打不打得下去。」他指出，美國長期在中東、紅海與烏克蘭戰爭承擔高強度任務，後勤與武器庫存已出現壓力，「美國一邊支援烏克蘭武器銷售，一邊在中東派出兩個航母打擊群，讓美國在軍力調度受到一定限制。」

張延廷指出，美國一直在等委內瑞拉先動手，就能有充分理由大舉報復，但委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）看穿劇本，「馬杜洛就是不動，明顯不上當。他撐著、忍著，讓美國的極限施壓效果變得非常有限。」

張延廷說，目前華府改以「斷金流」為主，對委內瑞拉石油出口動手，但短期內恐難見效果，「短期內不會讓馬杜洛屈服，因為其政治控制力已高度滲透與鞏固。」

張延廷認為，速戰速決只有「斬首」一條路，但美國恐怕沒有以色列那麼「俐落」，「CIA（美國中情局）的情報與行動能力，未必比得上摩薩德（Mossad，以色列情報及特殊任務局）。」

