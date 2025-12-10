(影) 美國會跟進? 澳全球首例禁16歲以下玩社群軟體 掀侵犯知情權疑慮

[Newtalk新聞] 澳大利亞於今日開始全面限制 16 歲以下的兒童與青少年使用社群媒體，旨在應對與之相關的青少年成癮、憂鬱症、霸凌等問題。不僅是家長，監管機構與青少年們都密切關注這個全球首例措施。澳洲政府要求社群媒體與各式影音平台驗證用戶年齡，並移除現有 16 歲以下用戶，否則將面臨數百萬美元的罰款。





目前受影響的有 Facebook、Instagram、Snapchat、X、Reddit 等社群平台，YouTube、TikTok 等影音平台，Roblox 與 Discord 暫未被納入範圍。據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，平台預計將會透過臉部辨識技術來進行年齡驗證，這自然造成隱私方面的疑慮，但一項由澳洲政府贊助的研究成果表示，可以在不侵犯隱私權的情況下完成這一驗證。

許多平台盡管遵守禁令，但也提出反駁，表示他們已經有措施保護年輕用戶。另一方面，禁令亦引發社會討論，《德國之聲》（DW News）表示，兩名澳洲青少年梅西．紐蘭（Macy Newland）與諾亞．瓊斯（Noah Jones）向澳洲最高法院提出聲請，認為該禁令侵犯了獲得資訊與諮詢的權利，有違憲之虞。





紐蘭指出，這項禁令阻止年輕人在 16 歲之前充分參與民主和公共討論，不否認社群媒體會帶來一些普遍問題，但在如今科技進步加速、線上溝通已成為日常生活一部分的社會，不可剝奪年輕人參與公共討論的權利。





聯合國兒童基金會（UNICEF）澳洲分部亦表達疑慮，認為該禁令無法真正解決年輕人在網路上面臨的問題。反對黨領袖蘇珊．雷（Sussan Ley）對禁令的效果表示懷疑。昆士蘭科技大學數位媒體研究中心研究員金．奧斯曼（Kim Osman）則指出，許多青少年因此感到挫折和被忽視，強調這將使年輕人「失去社群」，尤其是在 LGBTQ 等群體上。





該禁令雖存在疑慮，澳洲總理安東尼．艾班尼斯（Anthony Albanese）仍表達了支持，在一段影片演說中，艾班尼斯呼籲「好好利用即將到來的學校假期，而不是花時間滑手機」，並鼓勵兒童與青少年運動、閱讀以及多陪伴家人。





在西半球，美國各州也或多或少以州法的形式，限制青少年使用社群媒體。在內布拉斯加州，未成年人建立社群帳號須經家長同意；猶他州、德州和路易斯安那州須經家長同意才能下載、更新 App，但從未在聯邦層面予以限制。





《CNN》認為，即使歐巴馬時代有過全面限制 16 歲以下兒童的討論，但基於憲法第一修正案（主要是言論自由）的保障，通過這類法案的可能性不高，相關措施目前仍主要由平台自行規置。

