影/美國空襲伊朗箭在弦上？張延廷驚爆：進入「倒數階段」
外界關注美國對伊朗採取軍事行動持續升溫，退將張延廷指出，從航母調動、後勤節奏到政治戰略訊號來看，美國對伊朗核設施發動攻擊的可能性「已進入高度倒數階段」。
張延廷在中天節目《全球大視野》表示，第一個明顯跡象，是美軍雙航母打擊群逐步到位，「林肯號航母已經就位，布希號航母打擊群正在海上運動、向中東前進。雙航母到位，基本上就是行動的前置條件。」
他進一步分析，美軍近期在伊朗周邊空中與後勤活動顯著增加，「你看到大量空中加油機進駐周邊，美軍在伊朗周邊有30多處基地，遠程打擊一定需要空中加油；再加上大型運輸機進出頻繁，這些都是作戰急需裝備的運送，不可能只是例行訓練。」
第二個被點名的觀察指標，則是美國五角大廈內部俗稱「披薩指數」異常升高，張延廷說，「披薩指數高，代表大量加班，代表指揮、管制、通信、情報協調全面運轉。不是烏克蘭，也不是格陵蘭，那就是伊朗。」
至於最關鍵因素是伊朗核計畫本身，張延廷分析指，美國與以色列無法接受伊朗成為擁核國家，「核設施一旦恢復運作，離心機轉起來，U-235濃縮純度一提高，距離核武就只剩時間問題。」
