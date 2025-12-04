影/美國藉日本染指中亞？苑舉正：大陸著力深、美日「沒空間」

日本近日強化與中亞五國的外交接觸，引發關注，台大哲學系教授苑舉正表示，中亞五國雖經濟發展相對落後，但資源豐富、區位重要，是多國競逐影響力的核心地帶，中國大陸與中亞長期保持密切合作，日本施力空間有限。

台大哲學系教授苑舉正。（圖／翻攝《全球大視野》）

苑舉正在中天節目《全球大視野》表示，中亞是中國大陸「一帶一路」陸上絲路的必經之路，戰略重要性無庸置疑，「中亞五國與中國大陸比鄰而居，經貿與基建合作高度連結。相較之下，日本在中亞確實存在心有餘而力不足的現實限制。」

有分析稱，美國一直希望染指中亞，但深知自身力量難以直接介入，因此試圖借助日本力量，苑舉正說，「美國想在中亞推進布局，但找不到合適的直接介入方式，日本便成了代為出面的角色。」

苑舉正指出，另一方面，中俄戰略合作進一步強化，例如中國大陸主導的「中吉烏鐵路」在多年停滯後取得突破，被視為中亞基礎建設合作的重要象徵，「在俄烏衝突前，中亞五國仍深受俄羅斯影響，許多重大基建難以啟動。如今中俄關係良好，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）採取『睜一眼閉一眼』的態度，讓相關項目得以啟動。」

苑舉正說，日本過去以資金優勢在中亞尋求合作，但如今中亞掌握稀土等戰略資源，與中國大陸經貿互動更為緊密，日方的角色逐漸邊緣化，「你若再說中亞與日本互補，反倒顯得尷尬，因為雙方實際聯繫有限。」

