影／美國行VLOG竟成偷吃證據 粿粿沒洗澡「突襲王子房間」互動引熱議





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

藝人范姜彥豐29日發布9分鐘影片指控，王子介入自己和妻子粿粿的婚姻，在聲明中他還提到，兩人赴美國旅遊後，他們的婚姻狀況出現問題。

王子當初與粿粿在美國拍攝的VLOG影片，也被挖出女方曾在王子睡覺時突襲房間，還語出「我怕我洗澡你就起來了」，兩人互動引起熱議。

粿粿在王子睡覺時突襲房間。（圖／YT：王子 邱勝翊 Prince Chiu）

