影/美國買大麻軟糖當零食帶回台 20歲男機場遭海巡攔截

海巡署偵防分署桃園查緝隊，今年5月成功攔截一起大麻軟糖走私案件。一名約20歲的曾姓男子從美國德州返台時，將包裝精美的大麻軟糖當成「普通零食」置於行李箱中企圖闖關入境，被海巡人員當場查獲，全案依違反《毒品危害防制條例》移送桃園地方檢察署偵辦。

海巡署偵防分署桃園查緝隊，今年5月攔截一名從美國德州返台的曾姓男子，將包裝精美的大麻軟糖當成「普通零食」置於行李箱中，企圖闖關入境。（圖／海巡署偵防分署提供）

桃園查緝隊接獲線報，得知曾男在美國購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分的軟糖，準備於5月20日搭乘班機返台。查緝隊立即會同桃園市政府警察局桃園分局、海關等單位，於5月21日曾男入境時進行攔查。透過X光檢查，海關人員發現其隨身行李中有可疑軟糖製品，經毒品試劑檢測確認含有大麻成分。

經調查，曾男在美國德州購買的大麻軟糖包裝精美，淨重高達92.6030公克，屬於我國毒品危害防制條例列管的第二級毒品。桃園地方檢察署已偵查終結，依毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品罪對曾男提起公訴。

海關人員發現曾姓男子隨身行李中有可疑軟糖製品，經毒品試劑檢測確認含有大麻成分，當場移送法辦。（圖／海巡署偵防分署提供）

桃園查緝隊表示，大麻軟糖具有成癮性，若流入市面不慎被青少年誤食，將產生嚴重危害。近年來毒品走私手法不斷翻新，含有大麻酚的大麻軟糖在我國為毒品危害防制條例第2條第2項第2款公告列管之第二級毒品，運輸、販賣將面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。海巡署偵防分署桃園查緝隊呼籲，民眾切勿心存僥倖攜帶或郵寄此類毒品入境，以免觸法。

