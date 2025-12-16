影/美國「AI抗中大聯盟」來了？楊永明潑冷水：恐曇花一現

美國日前與多國簽署名為「PAC Silica」的行動聲明，聚焦稀土與矽材料供應，並被視為聯手抗衡大陸的重要布局，國安會前副秘書長楊永明認為，該倡議「不太可能成功」，恐重演過去晶片四方聯盟「不了了之」的狀況。

國安會前副秘書長楊永明。（圖／翻攝《國際直球對決》）

楊永明在中天節目《國際直球對決》表示，「聽起來是合作，但本質上就是『我來主導』。」他指出，美國正嘗試將戰略從半導體延伸至AI全產業鏈，涵蓋原料、晶片製造、IP、資金與市場，藉由多國分工形成對中國的集體競爭態勢，他說，美國希望以「打群架」方式，將盟友納入其投資與管轄體系。

至於台灣，楊永明認為，雖未被正式納入行動框架，但被視為「理所當然會站在美國那一邊」。他並提及，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）已公開表示，台積電將進一步擴大在美投資，總金額上看2000億美元。

楊永明指出，其實類似構想在拜登政府時期已有前例，「這有點像當年的晶片四方聯盟，台灣、南韓、日本加上美國，當時講得非常偉大。」他直言，當時台灣不少學者認為勢在必行，但實際上，美國並未談及市場開放，只要求盟友接受美方規則，甚至「連規則本身都沒有真正建構」。

