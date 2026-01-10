(影) 美多地爆反ICE示威! 費城警局長揚言逮捕特工 古德死前最後一句話流出.....

[Newtalk新聞] 美國移民與海關執法局（ICE）特工於近日在執勤過程中，開槍射殺 37 歲女子蕾妮．古德，事件引發民眾抗議。X 帳號「POMTQ」多次上傳相關影片指稱，古德遭射殺前曾向特工表示「沒關係啦，我不怪你」，而特工則回應辱罵性言語。該帳號稱首次發文遭刪除，質疑平台審查，並持續發布現場多角度影片與後續抗議情況，使事件迅速發酵。





根據 X 帳號「POMTQ」發布的內容，其多次上傳據稱為 ICE 執法人員開槍射殺蕾妮．古德的現場影片，其中一段經由「許波」及「FactPost」等 X 帳號轉發的畫面顯示，古德在中槍後曾向特工說「沒關係啦，哥們，我不怪你」，而特工則回應「臭婊子」。X 帳號「POMTQ」指稱，首次發布相關貼文後即遭刪除，因此再次上傳並附上截圖，質疑「誰的心裡有鬼」，並強調「美國的平台第一次被刪帖」，引發網友關注與討論。

遭射殺女子蕾妮．古德最後交鋒時的身影。 圖：翻攝自 X 帳號 @FactPost





事件發生後，美國多地出現抗議行動。同一帳號後續發布的貼文中，包含多段民眾抗議的短片，並註明「第三次發帖」，顯示爭議持續延燒。與此同時，費城警長羅謝爾．比拉爾在社群平台上的發言加劇了緊張情勢。根據 X 帳號「The Patriot Oasis」轉發的貼文，比拉爾稱 ICE 特工為「假執法者」，並威脅將逮捕執行聯邦移民法的 ICE 人員。





另一方面，美國《福斯新聞》（Fox News）報導，美國副總統范斯針對媒體對此事的新聞處理提出嚴厲批評。萬斯指責媒體，並在新的執法視角影片流出後，再次強調特工開槍是出於自衛。他表示：「現實情況是他的生命受到威脅，他出於自衛開槍。」





美國副總統范斯指責媒體並強調特工開槍是出於自衛。 圖：翻攝自范斯臉書





在此社會對立氣氛下，另一則由 X 帳號「RICHARD FULL」發布的貼文，加劇了公眾對政府執法與移民相關政策的不信任感。該貼文指稱，明尼蘇達州州長蒂姆．沃爾茲因涉嫌在涉及索馬里社區的大規模社會服務詐騙案中「知情並共謀」，已被移交美國司法部，可能面臨刑事指控。





文中提及的眾議院監督委員會聽證會指控，沃爾茲及其州政府早自 2013 年即知曉詐騙問題卻隱瞞，涉案金額可能高達 90 億美元，部分資金甚至可能流向海外恐怖組織。

