影/美對伊朗不佔領但會「打到垮」？蔡正元驚爆：要哈米尼垮台

美國與伊朗緊繃情勢持續升溫，前立委蔡正元表示，中國大陸與俄羅斯在此局勢「沒有實質角色可扮演」，僅止於外交表態，真正的關鍵，仍掌握在美國與伊朗內部結構的劇烈失衡之上。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《國際直球對決》）

蔡正元在中天節目《國際直球對決》表示，美國總統川普（Donald Trump）的戰略目標十分明確，「他不是要佔領伊朗領土，也不是派地面部隊，而是以海空軍加上特種作戰，進行持續、有限度的打擊。」其核心目標，正是伊朗革命衛隊與教士集團的權力中樞。

廣告 廣告

蔡正元說，伊朗長年嚴重貧富不均。革命衛隊僅約15萬人，卻掌控龐大資源，反觀55萬人的國防軍「窮得要命」，「德黑蘭北部富人區，現在住的不是人民，是革命衛隊跟教士集團的頭目，夜總會到處都是。」

談到民意變化，蔡正元直言，通膨失控、貨幣貶值，已讓伊朗民眾首次公開把矛頭，指向最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），「現在街頭在喊的是『哈米尼去死』，代表神權的光環已經被打破。」

在區域安全上，蔡正元認為，伊朗仍是以色列唯一結構性威脅，「放眼整個中東，真正能威脅以色列安全的，只剩伊朗。」因此，美國若要「一勞永逸」，關鍵並非摧毀伊朗，而是「讓教士集團退位，革命衛隊瓦解，國防軍上來。」

延伸閱讀

台積電2奈米產能搶爆！黃仁勳會魏哲家後 輝達要出招了

費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向

台股2月上漲機率66％！「15檔法人力挺股」年前搶紅包