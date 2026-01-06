影/美未參與！委總統官邸外爆槍響 疑「內部誤判」朝無人機開火

位於委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）的總統官邸米拉弗洛雷斯宮（Miraflores Palace）附近，於當地時間5日晚間8時半左右，傳出槍響與防空砲火射擊事件。目前消息指出，疑是安全人員發生「內部誤判」。

米拉弗洛雷斯宮附近爆發槍擊。（圖／翻攝X）

根據總部位於荷蘭的通訊社《BNO News》，社群媒體上流傳的影片顯示，有人使用小型武器或朝天空射擊防空火炮。另有網傳畫面顯示，米拉弗洛雷斯宮附近持續出現槍聲，武裝人員在該區域活動。

《CNN》指出，委內瑞拉通信部聲稱，警方向「未經許可飛行」的無人機開火，並表示「沒有發生對抗，整個國家完全平靜」，但未說明操作無人機的可能人員。白宮官員則稱，美方正密切關注委內瑞拉的槍擊報告，但強調「美國沒有參與」。

廣告 廣告

《CNN》報導提到，與委國政府有聯繫準軍事團體之間的對話顯示，槍擊事件與在米拉弗洛雷斯宮附近活動的不同安保部隊之間持續的混亂有關。

其中一個被稱為「集體」（Colectivos）的團體成員在總統官邸發生「衝突」後尋求支援，稱「聽到了幾聲槍響」。隨後，另一名成員表示，槍擊事件發生後出現了「誤會」和混亂，並稱局勢已恢復平靜。

之後，似乎是之前發言的人表示，一架在該地區飛行的無人機遭到米拉弗洛雷斯宮警察和安保人員的射擊，但目前局勢「已得到控制」。

委內瑞拉正處於政局動盪時期。美國3日發動軍事打擊行動，活逮總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子。委國副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）5日宣誓就任代理總統。與此同時，馬杜洛夫婦因毒品相關指控在紐約出庭，2人都辯稱無罪。

延伸閱讀

台北101躍上CES 黃仁勳震撼演說：揭示輝達下階段發展

帶領台股衝破3萬大關 外資喊台積電目標股價漲到2330元！

逾9成人看好「中國智造」！陸網最期待人形機器人提供養老服務