影/美比照「委內瑞拉模式」突襲伊朗？張延廷驚爆「動手指標」

伊朗國內示威抗議不斷升高，加上核武設施屢遭攻擊，外界再度關注中東局勢，退將張延廷指出，伊朗目前面臨「內部動盪、外部壓力雙重夾擊」，政權穩定性出現裂痕，美國與以色列對其動武「只是早晚問題」。

張延廷在中天節目《前進戰略高地》表示，「對美國跟以色列來說，伊朗的核武設施就像芒刺在背，一定要除之而後快。」張延廷認為，美國當前策略可能是「裡應外合」，一方面放大伊朗國內動盪，另一方面扶持流亡海外的前王儲巴勒維（Reza Pahlavi），為未來政權轉換預作準備。

在經濟層面，張延廷表示，伊朗長期遭美國制裁，國力持續衰退，目前人均所得僅約4千美元，在高達8800萬人口的負擔下，「國家非常窮，根本買不起現代化武器」。

張延廷進一步指出，伊朗空軍至今仍大量使用F-14、F-5與F-4幽靈戰機，但這些機型美國早已停飛多年，「沒有零件、沒有後勤，戰力幾乎不存在」，這也是為何以色列與美軍空襲能「完勝而歸，零損失撤離」。

對於美軍是否比照「委內瑞拉模式」，閃電突襲伊朗，張延廷說，美方已有多項「戰略徵兆」，例如若美軍在印度洋迪亞哥加西亞基地（Diego Garcia）部署B-2轟炸機、C-5A銀河式運輸機與大型空中加油機，「那就是準備動手的明確指標」。

