影／美淑蘭馨會傳遞社會溫暖關懷 彰化家扶兒開心吃麥當勞拿紅包

▲美淑國際蘭馨交流協會今日邀請彰化家扶中心30位孩童共進餐點，並準備紅包與新年禮物，陪伴孩子在歲末年終感受滿滿關懷與祝福。（圖／彰化家扶中心提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】美淑國際蘭馨交流協會於今（30）日邀請彰化家扶中心30位孩童前往麥當勞用餐，現場貼心準備象徵祝福的紅包、新年禮物，以及孩子們最期待的麥當勞餐點，讓家扶兒童在歲末年終之際，感受到來自社會滿滿的關懷與祝福。

活動中，美淑會姐們主動陪伴家扶孩子們聊天、進行互動遊戲，氣氛溫馨熱絡；家扶兒童也以才藝表演回饋現場，登台演奏、展現自信，在輕鬆愉快的互動中拉近彼此距離，讓孩子們深刻感受到社會的愛與支持，進而建立積極樂觀的生活態度與自信心。

美淑國際蘭馨交流協會已連續多年舉辦「寒冬送暖 關懷家扶兒童活動」，秉持「每個孩子都值得被用心對待與鼓勵」的理念，持續投入公益行動。除關懷家扶兒童外，美淑會亦長期贊助家境清寒的國小學童及優秀國立女大學生，期盼在孩子成長的不同階段，都能成為他們穩定而溫暖的支持力量。

美淑國際蘭馨交流協會會長阮鈴惠表示，國際蘭馨交流協會的宗旨為「女人幫助女人及女孩」，美淑會長期投入社會公益，關懷婦幼教育與全人發展，集結會姐們的愛心與行動力，讓善的力量在社會中持續循環、擴散。