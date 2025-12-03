(影) 美特種部隊入境抓馬杜洛? 11戰艦封鎖委內瑞拉 「這國」突然送暖.....

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期以「反毒」為由，對委內瑞拉發起一系列行動，並將美軍部隊部署至南加勒比海地區，美國與委內瑞拉間的緊張局勢也持續升溫。近期有消息稱，美國情報單位已經正式進入委內瑞拉，準備抓捕或擊斃該國總統馬杜洛，且美軍部隊隨時可能對委內瑞拉發起軍事行動。與此同時，北韓也公開表示了對委內瑞拉的支持，強調委內瑞拉「並不孤單」。





X 推主「RICHARD FULL」發布推文指出，有委內瑞拉官員宣布，美國中央情報局 ( CIA ) 的特工以及美軍特種部隊目前已經正式進入委內瑞拉，準備發起針對馬杜洛的抓捕行動，強調美委兩國間的緊張局勢已經來到迄今為止「最嚴重的等級」。「RICHARD FULL」認為，隨著美國情報部門不斷逼近，馬杜洛的藏身處可能已經「所剩無幾」，隨時可能被美國情報人員抓捕。

委內瑞拉總統馬杜洛發槍給民眾，將他們加入地方民兵組織，試圖協助抵禦美軍可能發動的入侵行動。 圖：翻攝自 @AlanRMacLeod X 帳號





與此同時，X 推主「極光」也發布推文補充稱，美國海軍的「傑拉德．R．福特」號航母 ( USS Gerald R. Ford, CVN-78 ) 已於當地時間 1 日抵達美屬維京群島的聖托馬斯島展開訪問，距離加勒比海南部的委內瑞拉僅不到 900 公里。「極光」認為，在被調度到加勒比海地區後，「福特」號航母可能參與美軍對委內瑞拉的打擊行動，「電磁彈射系統將首次迎來實戰考驗」，目前美軍已有 11 艘戰艦在委國外海進行封鎖。





美軍陸戰隊。(示意圖) 圖 : 翻攝自包明說





另外，X 推主「NSTRIKE」也分享了委內瑞拉空軍飛行員駕駛蘇-30 戰鬥機在空中飛行的畫面。「NSTRIKE」表示，對委內瑞拉空軍飛行員來說，這可能是美軍正式發起軍事行動前，最後的作戰時間。





雖然美國不斷加強對委內瑞拉的施壓力度，並可能隨時發起對委內瑞拉的軍事行動，但仍有部分國家公開表態對委內瑞拉的支持。X 推主「Jackson Hinkle」發布推文指出，北韓官方近期公開針對美委衝突進行表態，強調委內瑞拉「並不孤單」，支持馬杜洛繼續與美國對抗。

