(影) 美空襲伊朗核設施不認真？ 以軍精準打擊伊地下指揮部畫面超震撼

[Newtalk新聞] 知名Ｘ帳號極光，在相關討論中表示，美國「午夜之錘」行動「並沒有完全摧毀伊朗核設施」。依其說法，美軍 B-2 戰略轟炸機只打擊了伊朗境內 3 處核設施，其中僅福爾多一處被摧毀，另外 2 處、納坦茲與伊斯法罕受損情況「並不大」，而伊朗本身仍掌握其他核設施。





極光認為，「午夜之錘」行動的效果只是讓伊朗核計畫「推遲了數年」。極光補充指出，美軍原本的作戰規劃是「進行數星期的打擊，規模更大，打擊更多目標」，但美國總統川普最後僅選擇一次短暫空襲，「沒有解決伊朗核問題」。

極光引述《耶路撒冷報》報導指出，川普近日向美軍官兵表示，美政府已訂購更多 B-2 轟炸機。川普在談話中說：「那些漂亮的 B-2 轟炸機，它們完全摧毀了伊朗的核潛力、核供應。我們剛剛又訂購了很多，它們之所以被訂購，是因為它們太不可思議，完全不可見。」不過，B-2 轟炸機的生產線早已關閉，而更先進的 B-21 已經問世，因此川普此番說法被形容為再次「糊塗了」。





圖為美軍B-2轟炸機投下GBU-57 MOP 重磅炸彈示意圖。 圖 : 翻攝自美國空軍





另有帳號艾布拉姆斯表示， 12 日戰事中伊朗方面的部分影片透過渠道流出。該帳號指出，影片畫面顯示以色列空軍在此次行動中的精準度「確實令人矚目」，內容包含對伊朗指揮中心與 Najm 雷達系統的攻擊。該帳號評論稱 Najm 雷達「很顯然完全無效」，並建議查看中文搜尋結果以增加「笑果」。

