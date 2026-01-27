影/美第一夫人梅蘭妮亞喊話 明州示威者應保持和平團結

記者高珞曦／綜合報導

美國移民暨海關執法局（ICE）在明尼蘇達州大城市明尼阿波利斯（Minneapolis）導致民眾身亡，大批民眾上街抗議，美總統川普出面隔天，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也呼籲，大家應該團結起來。

美國第一夫人梅蘭妮亞喊話，明州ICE槍擊案件各界應抱持和平與團結心態，不要使用暴力。（圖／資料照／路透）

37歲的古德（Renee Good）在1月7日試圖阻止ICE，並駕車朝1名探員方向駛去，但不幸在ICE執法行動中遭槍擊身亡。不久又有1位抗議者普雷蒂（Alex Pretti）亡於ICE槍口，此事引發大量民眾不滿抗議，示威浪潮一度波及美國國土安全部（DHS），氣氛緊張。

廣告 廣告

美媒《紐約郵報》報導，美總統川普日前剛與明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）會談，並表示這是「非常好的對話」。

示威民眾聚集在明州明尼阿波利斯市抗議。（圖／美聯社）

隔天第一夫人梅蘭妮亞在《福斯新聞》脫口秀節目《福斯與朋友們》（Fox & Friends）中，敦促各界抗議人士保持和平，「我的丈夫，也就是總統（川普），昨天和州長、市長通電話，他們正在努力確保和平局勢，避免騷亂」。梅蘭妮亞提到，她反對暴力示威，民眾應以和平的方式進行抗議，「現在的情況非常需要大家團結起來」。

延伸閱讀

半導體通路被市場低估！大摩初評文曄喊買

AI掀半導體結構性轉變 野村看好聯電、世界先進目標價大升五成

記憶體大戰白熱化！三星下月量產HBM4供貨輝達 搶攻AI市場