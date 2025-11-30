影/美網紅巡迴各地發開山刀和酒精給街友 稱「保障他們安全」

為流量不擇手段！美國一名網紅基思·卡斯蒂略（Keith Castillo）上傳了他在路上分發酒和45公分的開山刀給街友的系列影片，詭異的行為讓他迅速在社群媒體上走紅，甚至有影片超過1400萬次觀看。而卡斯蒂略聲稱他只是在保障街友的安全。

美國一名網紅在街上分發開山刀給街友。（圖／翻攝自IG@povkarson）

29歲的卡斯蒂略來自德州，他表示自己從10月開始進行全國巡迴，目前已在奧斯汀、新奧爾良和阿肯色州小石城等地「向無家可歸者分發酒精和開山刀」。

卡斯蒂略解釋他的行動模式：「我四處旅行，在一個城市進行大規模錄影，然後為了我的安全，再去另一個城市，在那裡做同樣的事情大約兩週，就這樣到處旅行。」他表示計劃很快前往拉斯維加斯和洛杉磯的貧民窟。

卡斯蒂略向《華盛頓郵報》表示，他曾就分發開山刀一事被警方盤問，但他保證他沒有做任何違法的事情，而他也不認為自己做了什麼不道德的事，他聲稱相信街友不會用刀子傷害他或其他人。「這些刀是用來當防身工具的，完全不是人們想的意圖。」

當被問及為什麼發放酒精飲料時，他毫不猶豫地回答：「說實話，我真的不在乎，有點擊量和瀏覽量就好，你知道的，為了糊口，我們不得不這麼做。」

執法專家對此表示震驚。退休的紐約市警察局警官、刑事司法學院教授賈卡洛內（Joseph Giacalone）說道：「這聽起來像是一杯混合了災難的雞尾酒——酒精和開山刀。我們還能更蠢嗎？」

