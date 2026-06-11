(影) 美艦狂射49巡弋飛彈！美伊狂烈互轟 川普稱扣22油輪 伊駁求和致電
[Newtalk新聞] 根據《CNN》報導，美國中央司令部（CENTCOM）發表聲明證實，美軍已於美東時間下午5時15分，完成對伊朗境內多個軍事目標的最新打擊。此次行動動員美國海軍、空軍與海軍陸戰隊，精準摧毀了伊朗的軍事偵察設施、通訊系統及防空陣地。社群帳號@Osinttechnical釋出畫面顯示，麥可墨菲號驅逐艦（USS Michael Murphy，舷號DDG-112）連續發射5枚戰斧巡弋飛彈。情報指出，美軍今晚總計發射49枚巡弋飛彈，戰機更飛越德黑蘭上空。
面對升溫局勢，美國總統川普展現強硬態度。《福斯新聞》（Fox News）指出，川普受訪時要求伊朗立即簽署協議，更直言若拒絕：「我們明天晚上會把他們炸到挫賽。」社群帳號@_Inty_提到，川普聲稱伊朗高層曾致電求和；另外川普貼文指美軍牢牢掌控荷姆茲海峽，更暗中扣押了22艘伊朗影子油輪。社群帳號 @Aurora107E 分析，衝突導火線源於昨日美軍直升機遭伊朗無人機擊落，加上停戰協議談判緩慢，導致美方決定重啟自衛打擊。
然而，伊朗隨即展開強烈反擊與資訊戰。伊朗國家廣播機構（IRIB）報導，伊朗高官嚴正駁斥求和來電是虛假敘述，純屬美方「對抗伊朗戰爭的逃避藉口」。週四凌晨，包含德黑蘭外圍及阿巴斯港等地皆傳出多起爆炸。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）隨後宣布，已對區域內美國目標展開全面報復。這場戰火更迅速波及鄰國，《CNN》引述科威特國家通訊社（KUNA）指出，科威特軍方凌晨緊急啟動防空系統攔截不明敵對目標。巴林內政部也證實境內防空警報兩度鳴響，伊薩空軍基地（Isa Airbase）附近面臨無人機威脅，革命衛隊亦坦承發動了這些飛彈攻擊。
此外，戰略要道掌控權也成輿論焦點。塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）聲明，伊朗軍方宣佈荷姆茲海峽現已「完全封鎖」，任何船隻通過都將遭到攻擊。美國中央司令部（@CENTCOM）火速發布事實查核圖文反駁，強調商業船隻依然安全進出，全球能源大動脈並未受阻。
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