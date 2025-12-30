(影) 美豪擲85億美元為以開發F‑15IA戰機 再買219枚戰斧導彈

[Newtalk新聞] 美國國防部五角大廈 29 日宣布，已核准向波音公司（Boeing）授予一項總額上限約 85.78 億美元的軍售合約，將為以色列空軍研製、整合並生產新一代 F‑15IA 戰機。該項目透過美國「對外軍事銷售」（FMS）機制執行，被視為近年美以之間規模最大的戰機採購計畫之一。





根據五角大廈聲明，合約採固定價格架構，內容涵蓋戰機設計、系統整合、飛行測試、量產與交付等完整流程。首批規劃向以色列交付 25 架 F‑15IA，同時保留追加採購 25 架的選項。公告顯示，授標時已啟動約 8.4億美元的以色列軍售資金，用於項目初期執行。

相關研製與裝配作業將主要在美國密蘇裡州聖路易斯進行，整體工程預計於 2035 年 12 月 31 日前完成。本案由美國空軍生命週期管理中心（AFLCMC）負責統籌，該機構總部位於俄亥俄州萊特—帕特森空軍基地，長期負責美軍大型武器裝備及 FMS 軍售專案的全生命週期管理。





F‑15IA 為美軍 F‑15EX 戰機的衍生型號，針對以色列作戰需求進行客製化強化，外界普遍認為其航程、載彈量與電子戰能力均有所提升，未來可進一步增強以色列在中東地區的遠程打擊與制空優勢。





F‑15IA 為美軍 F‑15EX 戰機的衍生型號。圖為F‑15EX。 圖:翻攝自X帳號@kadonkey





「對外軍事銷售」（FMS）是美國向盟友提供武器裝備的主要管道，由美國政府代表外國買方與軍工企業簽約，並全程負責審批、監管、交付與後勤支援。此制度不僅確保軍售符合美國外交與安全政策，也讓受援國取得與美軍標準一致的裝備與服務，長期被視為美國推動防務合作的重要工具。





美國長期為以色列最主要的武器供應國。在加薩衝突爆發前，美以軍售合作已涵蓋 F‑35I 戰機採購、F‑15 系列升級計畫，以及「鐵穹」（Iron Dome）與「大衛投石索」（David’s Sling）防空系統的彈藥補充。以色列亦高度依賴美國提供的精準制導武器、通訊設備與後勤支援，以維持空軍與防空體系的現代化。





加薩衝突爆發後，美國在 FMS 機制下持續高頻度向以色列提供彈藥與防務補給，並加快相關審批流程，內容包括精準彈藥、防空攔截彈及部分防護裝備等消耗性物資。同時，原已規劃推進的大型裝備計畫仍按既定時程進行，呈現「短期戰時補給與長期戰力升級並行」的態勢，其中即包含此次F‑15IA戰機專案。





除戰機軍售外，五角大廈本月中旬亦批准一項約 1,293 萬美元的 FMS 合約，由美國柯特製造公司（Colt’s Manufacturing Company）在康涅狄格州西哈特福德工廠，為以色列生產M4A1 卡賓槍及相關配套裝備。





除戰機軍售外，五角大廈本月中旬亦批准一項約 1,293 萬美元的 FMS 合約。 圖：翻攝自觀局有語





值得注意的是，在該合約對外公布前夕，美國總統川普於佛羅里達州與以色列總理納坦雅胡會晤，進一步凸顯雙方在安全與防務合作領域的密切互動。





另據《烏克蘭防務》相關報導，美國國防部近日也簽署一項價值 3.84 億美元的新合約，採購最新型戰斧（Tomahawk）Block V 巡弋飛彈。此次一次性訂購 219 枚飛彈，擴充合約規模後，單枚飛彈成本可望下降約 80 萬美元。





軍事分析指出，戰斧巡弋飛彈與高超音速飛彈各有戰術定位，並非彼此取代的關係。相較之下，戰斧飛彈的優勢在於隱蔽性高、成熟度高，且具備較強的電子戰環境生存能力，仍是美軍遠程精準打擊體系中的核心武器之一。

