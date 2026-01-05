（影）美軍入侵後委進緊急狀態! 裝甲車上街 軍方表態強硬 代總統向美輸誠

[Newtalk新聞] 美軍已對委內瑞拉首都加拉加斯多處關鍵軍事設施發動空襲，並在行動後拘押委內瑞拉總統 尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）。相關行動引發委內瑞拉政權核心出現劇烈震盪，最高法院、軍方與代理政府先後表態，局勢迅速升高。





X 帳號 Visioner 引述畫面稱，美國空軍打擊了位於 Fort Tiuna 的「Ayala」機械化營據點。NOELREPORTS 則指出，加拉加斯正遭受多波美軍攻擊，包括 Fuerte Tiuna、拉卡洛塔空軍基地（La Carlota airbase）以及 El Hatillo 的通訊中心，現場傳出爆炸聲，部分地區停電，美軍直升機低空飛行，拉瓜伊拉（La Guaira）周邊亦發生火災。

美軍對委內瑞拉的軍事行動中，傳中國製造軍事系統面臨「毀滅性癱瘓」。 圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi





X 帳號 rainbow7852 進一步宣稱，馬杜羅與其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）已被帶往美國紐約市第十大道的美國緝毒局總部。同時，委內瑞拉最高法院裁定，國家將暫由副總統德爾西．羅德里格斯（Delcy Rodríguez）領導，並認可宣布國家進入緊急狀態。





隨後，代理羅德里格斯於國家電視台發表全國講話，強烈譴責美國對委內瑞拉的軍事行動與對馬杜羅的逮捕。她表示：「覺醒的委內瑞拉人民，愛國熱情被點燃，對總統和第一夫人、鬥士西莉亞．弗洛雷斯遭到非法綁架感到無比憤怒。」她並強調，「這個國家只有一個總統，他的名字是尼古拉斯．馬杜羅」，並稱相關緊急法令「一切都在憲法之內」。





羅德里格斯指出，國家國防委員會已正式啟動，並正等待憲法法院批准，以確保馬杜羅所簽署的緊急法令立即執行。她同時表示，委內瑞拉「絕不會再淪為其他帝國的殖民地」，並願在國際法與委內瑞拉法律框架內，建立「相互尊重的關係」。





委內瑞拉代總統羅德里格斯。 圖 : 翻攝自央視新聞





但最新消息指出，在美國總統川普嗆聲要打到委內瑞拉聽話為止後，羅德里格斯已 180 度大轉彎，強調願與美國談合作。





在軍事層面，Visioner 另稱，在馬杜洛遭美軍拘押數小時後，加拉加斯街頭已出現包括 BMP-3 步兵戰鬥車在內的重型裝甲車輛。帳號「烏克蘭戰爭．最新進展」指出，委內瑞拉最高法院同時宣告，美國總統 川普 逮捕馬杜羅「違法」。





另一方面， X 帳號 NiKITa 引述《彭博社》報導稱，諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞．科里娜．馬查多（María Corina Machado）表示：「我們已準備好接管委內瑞拉政府。」不過根據最新消息，美國已揚棄馬查多接任總統的可能性，美國紐約時報透露，美國早在數周前就已「欽定」羅德里格斯接任。





委內瑞拉最高軍事指揮官弗拉迪米爾．帕德里諾．洛佩斯（Vladimir Padrino López）自稱已成為「事實上的統治者」，並表示將「戰至最後一人，保衛加拉加斯」。 圖：翻攝自@defense_civil25









與此同時，US Homeland Security News 則宣稱，相關訊息同時顯示，馬杜洛之子尼古拉斯．埃內斯托．馬杜洛．格拉（Nicolás Ernesto Maduro Guerra）對外放話，揚言將對川普「展開報復」。整體來看，委內瑞拉在馬杜洛遭拘押後，已迅速進入政權分裂、軍事動員與國際對峙並行的高度不穩定狀態。





馬杜洛之子尼古拉斯．埃內斯托．馬杜羅．格拉（Nicolás Ernesto Maduro Guerra）對外放話，揚言將對川普「展開報復」。 圖：翻攝自@defense_civil25

