影/美軍再轟炸運毒船！擊沉3艘船3人喪命 驚悚畫面曝光

美軍近日再度出手打擊跨國毒品走私，美國南方司令部（U.S. Southern Command）證實，美軍前天深夜在國際水域發動攻擊，炸毀3艘涉嫌從事毒品走私的船隻，造成至少3人死亡。

美國國防部長赫格塞斯。（圖／美聯社）

綜合美媒報導，這是自川普政府9月啟動「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）以來，第33次已知的海上船隻打擊行動。南方司令部指出，最新一次攻擊鎖定一個由3艘船組成的船隊，其中一艘在首波攻擊被直接擊中，船上3人當場死亡，其餘2艘船上的疑似毒販，在爆炸後立即跳海逃生，隨後船隻遭到擊沉。

美方指出，這次行動是依據情資研判後執行，並由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下令實施。美軍同時公布夜視影像，畫面顯示3艘船在夜間高速航行，其中1艘突遭猛烈爆炸擊中，隨後另外2艘船也接連遭到打擊。南方司令部表示，攻擊完成後已立即通報美國海岸防衛隊，啟動搜尋與救援行動，處理跳海人員。

南方司令部負責中南美洲及加勒比海地區防務，但美方並未透露這次攻擊的具體地點，也未說明其餘2艘船上疑似毒販的人數。

