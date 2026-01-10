(影) 美軍強勢出擊! 連逮5影子艦隊船隻 俄籍油輪大奔逃 俄軍急派驅逐艦護航

[Newtalk新聞] 美國持續加大對俄羅斯與委內瑞拉石油運輸網路的打擊力度。美軍近日在加勒比海再度出手，成功扣押第 5 艘涉嫌違反制裁的油輪，進一步升高美俄之間的緊張態勢。





近日約有 9 艘油輪分成 2 批，從加勒比海突破美軍封鎖奔逃，但接連遭到美軍追緝，為了防止這些油輪遭到扣押，俄軍已經開始派遣驅逐艦護航。





9艘疑似俄國影子艦隊油輪，分成兩批集體突破美國封鎖線逃亡。 圖 : 翻攝自X 悉尼奶爸





美國官員指出，美國海軍與海軍陸戰隊於清晨展開突襲行動，攔截並控制一艘懸掛俄羅斯國旗的油輪。此次行動由美軍與國土安全部（DHS）聯合執行，出動多艘大型軍艦對目標船隻進行包圍，指控該船在美方邊境附近從事「非法活動」。

美國國土安全部長諾姆隨後證實，另一艘隸屬於所謂「影子艦隊」的油輪「Olina 號」也已遭扣押。美方指控該船涉嫌運載遭國際制裁的石油，並在「離開委內瑞拉、試圖躲避美國軍隊追查」的過程中被截獲。





美國國土安全部長諾姆隨後證實，另一艘隸屬於所謂「影子艦隊」的油輪「Olina號」也已遭扣押。 圖:翻攝自X帳號@tp_sithole





消息人士透露，美國目前仍在追捕至少 4 艘遭制裁的油輪，這些船隻在逃離委內瑞拉期間刻意重新懸掛俄羅斯國旗，以規避美方監控與執法。





此舉已引發俄羅斯強烈反彈。俄方消息指出，俄羅斯正準備扣押一艘美國油輪作為報復行動。俄羅斯外交部同時發布聲明稱，根據美國總統川普的命令，兩艘被扣押油輪上的俄羅斯籍船員已獲釋放。





此外，烏克蘭駐美國大使奧克薩娜．斯特凡尼什娜透露，被美國扣押的油輪「貝拉-1號」上共有 17 名烏克蘭公民；另一艘油輪「M-索菲亞號」則未發現烏克蘭籍船員。她指出，這 2 艘船皆被美方認定與俄羅斯所謂的「影子艦隊」有關。

