(影) 美軍扣押第6艘「影子艦隊」油輪 俄裏海、黑海船隻接連遇襲

[Newtalk新聞] 自從俄烏戰爭爆發後，俄羅斯頻繁透過旗下的「影子艦隊」進行能源、武器的貿易與運輸，藉此躲避美國與歐洲國家實施的制裁。近期有消息稱，美國又成功在加勒比海地區扣押了受制裁的「影子艦隊」油輪「維洛妮卡號」( Veronica )，是當局扣押的第 6 艘受制裁油輪。與此同時，位於里海、黑海等地航行的「影子艦隊」船隻也接連遇襲，相關事件也成為全球網友的關注焦點。





X 推主「NOELREPORTS」指出，當地時間 15 日，美國海岸防衛隊在加勒比海地區以違反川普制裁另為由，扣押了懸掛蓋亞那旗幟的油輪「維洛妮卡號」，該艘船艦也成為美國發布對委內瑞拉的制裁後，第 6 艘遭到扣押的「影子艦隊」船艦。

美國持續加大對俄羅斯與委內瑞拉石油運輸網絡的打擊力度。美軍近日在加勒比海再度出手，成功扣押第五艘涉嫌違反制裁的油輪，進一步升高美俄之間的緊張態勢。 圖:翻攝自X帳號@Globalsurv





「NOELREPORTS」表示，除了美國海岸防衛隊外，被部署在加勒比海地區的美軍部隊也參與了此次的扣押行動，從「福特號」航母出發的美軍陸戰隊員、水兵與海岸防衛隊員展開行動，共同實施了此次的扣押。美軍南方司令部後續發布的聲明稱，此次行動過程順利，「並未發生任何意外」。





除了加勒比海地區的「影子艦隊」油輪被扣押外，在裡海地區航行的俄羅斯船艦也疑似在遭到攻擊後發生了沉沒。X 推主「悉尼奶爸 SydneyDaddy」表示，一艘排水量 3260 噸的散裝貨船日前從伊朗駛向俄羅斯，準備向俄國運送裝備時疑似遭到攻擊，於里海地區沉沒，船上 14 名工作人員在事故發生後成功獲救。





普丁警告美國釋放遭扣押的俄羅斯油輪，英國則評估扣押並出售「影子艦隊」石油援助烏克蘭。 圖：翻攝自 X @nexta_tv





X 推主「Visioner」補充稱，此次沉沒的船艦是名為「羅納號」( Rona )的伊朗船艦，船上裝有大量伊朗援助俄羅斯的武器，推測俄羅斯目前仍在接收伊朗武器，並利用伊朗的援助持續打擊烏克蘭目標。





另外，推主「rainbow7852」指出，當地時間 13 日， CPC 裡海石油管線黑海沿岸的「新羅西斯克二號海運碼頭」( Nonorossiysk-2 )附近航行、懸掛希臘國旗的油輪「德爾塔和諧號」( Delta Harmony )遭到烏軍無人機襲擊，船體甲板發生爆炸並引發小規模火勢。「rainbow7852」表示，除了「德爾塔和諧號」外，當日還有另外兩艘試圖前往俄羅斯海岸裝載石油的「影子艦隊」油輪遭到襲擊，推測俄羅斯運載石油的能力可能受到巨大的影響。

