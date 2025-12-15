(影) 美軍機未開應答器險撞機! 闖委國附近民航線 僅隔2英里與客機擦肩而過

[Newtalk新聞] 當地時間 12 日，一架從加勒比海小國庫拉索起飛的捷藍航空（JetBlue）1112 號航班，在起飛後因避讓一架美國空軍空中加油機而被迫中斷爬升，差點發生空中碰撞。飛行員指責軍機闖入民航航線，並未開啟應答器。





據《美聯社》 14 日報導，捷藍飛行員在與空中交通管制員通話時表示：「我們差點在這裡發生空中相撞。他們直接飛進了我們的航線……他們的應答器沒開，真是太離譜了。」空管員則回應稱：「我們空域內有不明飛機的情況，這太令人無法容忍了。」

廣告 廣告





該航班自庫拉索起飛，目的地為紐約甘迺迪國際機場。飛行員指出，美軍加油機當時距離其航線不足 2 到 3 英里，且高度相同，迫使民航機中斷爬升。隨後，美軍飛機甚至進入了委內瑞拉領空。





F/A-18E/F 「超級大黃蜂」 戰機。 圖：翻攝自 騰訊網 直新聞





捷藍航空發言人德里克·多布羅夫斯基表示，公司已將事件報告給聯邦當局，並將配合任何調查。他補充道：「我們的機組人員接受過各種飛行情況下正確操作程序的培訓，感謝他們及時報告此事。」五角大廈方面對《美聯社》置評請求建議向美國空軍尋求回應，目前空軍尚未置評。





事件背景顯示，美國近期在加勒比地區加強軍事部署，並以「禁毒行動」為由，對委內瑞拉施壓。美國聯邦航空管理局（FAA）上月曾警告飛機在進入委內瑞拉領空時保持警惕，因當地及周邊地區安全局勢惡化。根據航空數據，9 日，美軍兩架 F/A-18E 戰機曾進入委內瑞拉西北海域停留至少 40 分鐘，美方稱此為「正常訓練飛行」。





新型電子戰飛機「咆哮者」。 圖：截自騰訊網/央廣網





此外，連續第二天，兩架美國 EA-18G「咆哮者」電子戰機在 2 架 F/A-18「超級大黃蜂」護航下，於委內瑞拉附近海域進行偵察飛行。分析人士認為，此舉可能為美國總統川普此前宣布的地面打擊行動做準備。





目前，美國在整個加勒比地區部署的部隊總數約 15,000人，包括「福特號」航空母艦及多支海軍武裝力量。事件發生之際，美委關係緊張升級，委內瑞拉多次指責美國試圖透過軍事威脅干預內政。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

普丁怒極處決俄將? 謊報「佔領庫皮揚斯克」頒勳章 澤連斯基現身戳破謊言

(影) 泰柬衝突擴大 ! 泰軍攻佔500高地 空襲詐騙園區 拒絕某「大國」調停