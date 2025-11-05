(影) 美軍直抓馬杜洛或佔油田？ 美媒曝攻擊計畫 俄宣布將援榛果樹

[Newtalk新聞] 美國川普政府自 9 月起，以打擊毒品走私船隻為由，將大量美軍部隊部署到委內瑞拉附近，南加勒比海地區的緊張局勢也持續升溫。就在此時，有外媒報導稱，白宮目前正在考慮是否發起軍事行動，抓捕委內瑞拉總統馬杜洛或奪取該國的關鍵油田。面對可能發生的武力衝突，委內瑞拉開始部署防空系統，俄羅斯方面也宣布可能向委內瑞拉提供「榛果樹」、「口徑」等武器，雙方的衝突一觸即發。





根據美國《富比士》( Forbes ) 報導，美國總統川普目前正在審查美軍的軍事行動計畫，準備對委內瑞拉發起潛在的軍事打擊，以解除馬杜洛的總統權力，或是奪取委內瑞拉國內的關鍵油田。報導稱，雖然川普尚未做出最終決定，但包含國務卿盧比歐、國土安全顧問史蒂芬．米勒 ( Stephen Miller ) 在內的幕僚都支持對委內瑞拉發起強硬行動，加速馬杜洛政府倒台。

廣告 廣告





該報導進一步指出，美軍目前已經在波多黎各與委內瑞拉沿海地區部署約 1 萬名士兵，白宮甚至可能已經授權中情局 ( CIA ) 在委內瑞拉國內進行秘密行動。





俄羅斯國家杜馬國防委員會副主席茹拉夫列夫宣布，俄羅斯將對委內瑞拉提供包含「榛果樹」、「口徑」在內的各種武器援助。 圖：翻攝自 @Gerashchenko_en X 帳號





隨著美軍不斷加強在南加勒比海地區的軍事部署，委內瑞拉也開始動員國內的軍事力量。X 推主「Defense Intelligence」發布推文表示，委內瑞拉已經在全國各地部署了俄羅斯 Buk-M2E 「山毛櫸」防空系統，準備應對美國可能帶來的軍事威脅。





與此同時，俄羅斯也公開喊話，表態對委內瑞拉的支持。前烏克蘭內政部副部長安東．格拉先科 ( Anton Gerashchenko ) 發布推文稱，俄羅斯國家杜馬(議會)國防委員會副主席阿列克謝．茹拉夫列夫 ( Alexey Zhuraviev ) 近期接受俄羅斯媒體訪問時，宣布克里姆林宮當局準備向委內瑞拉進行軍事援助。





近日有消息聲稱，俄羅斯打算在美國後院古巴及委瑞內拉部署榛果樹高超音速導彈系統。 圖：翻攝自 xiao Y X 帳號





茹拉夫列夫表示，俄羅斯可能向委內瑞拉這個「友好國家」提供包含「榛果樹」中程導彈、「口徑」巡弋飛彈在內的各種武器，「沒有任何國際義務可以限制俄羅斯」。茹拉夫列夫強調，雖然俄羅斯援助的武器數量與確切名稱都是機密資訊，「但我們已經準備好向委內瑞拉提供各種類型的武器，從小型武器到飛機都有」。





X 推主「Defence Index」分析指出，美軍「福特號」航空母艦目前正搭載著 75 架先進的艦載機，持續行向委內瑞拉，但委內瑞拉空軍卻僅有 21 架現役的蘇-30MK2 戰機，雙方的軍事實力差距十分懸殊。「Defence Index」認為，委內瑞拉在與美國的武力衝突中「完全沒有勝算」，甚至可能無法讓美軍受到損傷。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》粉碎俄將軍令狀! 烏最高將領都上前線反攻 普丁「見笑轉生氣」

川普「出兵墨西哥」? 美軍擬跨境剿毒 市長遭毒販槍殺掀民怨 墨總統表態了......