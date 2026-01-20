(影) 美軍結束20年駐軍立現危機! 敘國衝突竟釋出ISIS分子 伊拉克急調兵守邊界

[Newtalk新聞] 在結束針對伊斯蘭國 ( ISIS ) 的打擊行動後，伊拉克近期宣布已與美國達成協議，將逐步撤出美軍在該國境內部署的軍事力量，重新掌握防務的自主權。然而，近期敘利亞臨時政府與反對派武裝組織敘利亞民主力量 ( SDF ) 間的衝突卻持續升溫，部分遭關押的 ISIS 武裝份子也藉機逃獄，伊拉克當局也因一系列突發事件，決定加強西部邊境的軍事部署，防止 ISIS 殘黨入侵該國。





X 推主「WAR」指出，美軍近期開始逐步撤出位於伊拉克境內的軍事部署，準備為長達 20 餘年的駐軍畫下句點，伊拉克國防部也重新掌握了位於該國西部的第二大軍事設施「阿薩德空軍基地」的實際控制權。「WAR」表示，隨著美軍勢力不斷撤出，伊拉克將逐漸掌握該國的防衛自主權，推測伊拉克將逐漸轉型成為正常的國家。

伊拉克國防部近期發布聲明，宣布美軍部隊將撤離該國第二大軍事基地「阿薩德空軍基地」，計畫在今年 9 月前撤出境內所有美軍部隊，重新掌控該國的防務事務。 圖 : 翻攝自US Army





然而，在伊拉克逐漸掌控自身防衛自主權的同時，鄰國敘利亞的國內衝突局勢卻不斷升級。X 推主「NOELREPORTS」稱，雖然先前已達成停火協議，但敘利亞臨時政府軍與庫德族反對派勢力 SDF 間的衝突並未消退，雙方目前仍在敘利亞北部多個地區進行激烈的戰鬥，並同時指控對方違反停火協議。





由於衝突波及了位於該國東北部哈塞克省的沙達迪監獄，部分被關押在該監獄內的 ISIS 成員成功脫逃，雙方都懷疑對方為了製造混亂，「刻意釋放」了可能造成危害的 ISIS 恐怖分子。





庫德族武裝部隊。 圖 : 翻攝自軍事作家陳曦





SDF 也近一步對美國發出批評，聲稱該組織在與敘利亞臨時政府軍交戰時，曾向美國的聯軍部隊請求支援，「但美國方面卻直接無視了我們的請求」。





在接收到 ISIS 成員成功逃獄的消息後，伊拉克方面隨即加強對敘利亞邊境的軍事部署規模，並進入高度戒備的狀態，試圖透過實際行動阻止 ISIS 成員對伊拉克的滲透。伊拉克聯合行動的副指揮官也針對相關事件發布聲明，強調伊拉克國防部已經做好任何「應對恐怖分子入侵」的準備，「我們的邊境目前仍十分安全」。

