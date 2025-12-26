(影)美軍聖誕節出征！與奈及利亞合作打擊ISIS 川普：對屠殺基督徒的報復

[Newtalk新聞] 美國總統川普於當地時間周四（25 日）透過社群媒體「Truth Social」發文，宣稱已派遣美軍前往奈及利亞，並與當局合作，共同打擊境內的伊斯蘭國（ISIS）恐怖分子據點，作為對該組織成員屠殺基督徒的報復。與此同時，川普也提出警告，呼籲 ISIS 成員停止傷害奈及利亞基督徒的行為，避免遭受更進一步的襲擊。





美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，川普發文公布了美軍與奈及利亞當局合作，共同對該國境內的 ISIS 恐怖分子發動了猛烈而致命的打擊。川普稱，他先前曾多次警告奈及利亞 ISIS 的成員，要求該組織成員停止屠殺當地基督徒的行為，「否則將可能付出慘痛的代價」。

川普強調，美軍針對 ISIS 據點執行了多次的精準打擊，「只有美國才能做到這一點」。並進一步指出，只要他還是美國總統，就不會允許極端伊斯蘭恐怖主義得逞，美國可能會「大舉出擊」，目標是消滅該國的伊斯蘭極端分子。並呼籲奈及利亞 ISIS 成員停止繼續屠殺基督徒的行為，「若你們繼續威脅當地基督徒，就可能再次成為美軍的打擊目標」。





針對此次出兵行動，美國非洲司令部發布聲明，宣稱美軍收到了奈及利亞索科多州當局的請求，才決定派兵至該地區、協助打擊 ISIS 的據點。同時，奈及利亞外交部也發布聲明，證實該國部隊正與美軍合作「襲擊恐怖分子目標」的消息，承諾將不分信仰與種族，盡全力維護所有奈及利亞公民的權利。





奈及利亞總統博拉．提努布（Bola Tinubu）辦公室特別顧問丹尼爾．布瓦拉（Daniel Bwala）接受《CNN》專訪時表示，在打擊恐怖主義勢力的方面，奈及利亞將保持與美國一致的立場，共同阻止恐怖主義蔓延。





自從重返白宮執政後，川普就一直對奈及利亞基督徒遭遇的困境與威脅抱持著高度的關注，甚至曾在 11 月時公開要求戰爭部長海格塞斯（Peter Hegseth）「做好隨時採取行動的準備」，並以違反《國際宗教自由法》為由，將奈及利亞列為「特別關注國」。





報導指出，奈及利亞全國目前約有 2.3 億人口，並擁有廣大的基督教與伊斯蘭教信仰群體，但卻飽受極端伊斯蘭主義者的威脅。除了宗教問題外，該報導也補充表示，族群、種族間的緊張關係以及民眾爭奪有限自然資源產生的糾紛，都是造成該國頻繁發生暴力衝突的主要原因。





該報導總結稱，雖川普自展開總統第二任期後，持續透過調停各地區衝突的方式，試圖將自己塑造成「和平締造者」，但卻多次派遣美軍前往他國執行軍事行動，其中包含協助以色列空襲伊朗核設施、揚言對委內瑞拉發起陸地打擊，以及此次的奈及利亞空襲行動。該報導強調，川普在就任時曾提出限制美國對海外軍事干預的構想，「但現在，美國對其他國家的軍事干預正逐漸升級」。

