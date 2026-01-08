(影) 美軍要打了 快逃! 24小時3專機 俄急徹伊使館人員 伊警高層也遭擊斃

[Newtalk新聞] 伊朗近期爆發大規模反政府示威遊行，大批民眾上街抗議，部分地區甚至發生武裝衝突，至少兩名警界高層人事遇害。面對不斷升溫的國內衝突情緒，伊朗軍方宣稱將採取更為果斷的回應，應對外部勢力策畫的騷亂。與此同時，部分國家也發起撤僑行動，呼籲本國公民離開伊朗，避免受到相關事件的波及。





根據 X 帳號 Daily Iran News 報導，與伊朗十分交好的俄羅斯，在過去 24 小時內，出動 3 架專機，從伊朗撤離大使館官員與家屬，以確保他們的安全。澳洲與中國也都在緊急撤離僑民。

俄羅斯在過去 24 小時內，出動 3 架專機，從伊朗撤離大使館官員與家屬。 圖 : 翻攝自X / Daily Iran News





X 推主「量子．王文哈哈」指出，在經過多日的示威抗爭後，伊朗民眾已經成功佔領位於該國西南部伊拉姆省的阿卜達南市，並獲得了該城市的控制權。上萬名抗議人士走在該市街頭，慶祝反政府勢力取得的第一場勝利，部分伊朗軍方、警方人士也倒戈支持抗議民眾，共同反對哈米尼政權的統治。





雖然反對派在阿卜達南市獲得了初步的成果，但伊朗的執法單位卻仍在全國各地應對抗議活動，試圖遏制反哈米尼政權的民眾。X 推主「Eli Afriat」爆料稱，一名伊朗的高級警官在伊朗首都德黑蘭周邊城市馬拉德與示威民眾對峙時，遭抗議民眾持刀襲擊，最終不幸喪生。





另外，X 推主「Visioner」也透落稱，一名恰爾瑪哈勒與巴赫蒂亞里省的抗議人士也在示威過程中手持霰彈槍向警方射擊。然而，截至目前為止，當地警方仍尚未公布此次霰彈槍射擊事件導致的實際死傷情況。





伊朗民眾已經成功掌握了位於該國西南部、靠近伊拉克邊境的阿卜達南市的控制權。 圖：翻攝自 @visegrad24 X 帳號





與此同時，位於伊朗東南部的錫斯坦與俾路支斯坦省也爆發一起襲警事件，數位抗議民眾駕駛汽車尾隨伊蘭沙赫爾市警察局長的坐駕，並持槍射擊坐在駕駛座上的局長，導致該名警察局長死亡。推主「NSTRIKE」表示，此次受害的警察局長先前曾以特別殘暴的手段鎮壓當地的示威與抗議活動，推測該名警察局長可能早已成為部分抗議人士的「行動目標」。





隨著國內示威抗議規模不斷擴大，伊朗軍方也展開動員，準備壓制民眾的抗議行動。推主「李老師不是你老師」指出，伊朗陸軍總司令阿米爾．哈塔米 ( Amir Hatami ) 於當地時間 7 日發布公開聲明，指控近期的一系列抗議事件都與「境外敵對勢力」有關，強調伊朗軍方在面對敵人威脅時，不會將其置之不理，「伊朗的武裝力量戰備與去年 6 月相比已大幅提升，我們將採取更為果斷的回應方式，徹底消滅可能危害政權的侵略者」。





伊朗抗議民眾焚毀精神領袖哈梅內伊照片。 圖：翻攝自@Wangwenhaha0518





與此同時，X 推主「War Radar」也爆料稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊的空軍部隊目前正在該國西部地區活動，多架直升機、戰鬥機採取低空飛行的姿態，且當地防空系統也疑似處於活躍的狀態，推測伊朗軍方已經做好「對抗境外勢力」或「遏制抗議民眾」的初步準備。





面對伊朗國內不斷升溫的緊張局勢，部分國家也發布撤僑通知，要求本國公民盡快離開伊朗，以免遭到相關抗議事件的波及，其中就包含了澳洲與中國。然而，有網友開玩笑的表示，伊朗是中國人民的「老朋友」之一，「如果連中國政府都撤僑，哈米尼政權不就危險了嗎」。

