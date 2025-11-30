影/美軍重兵集結委內瑞拉慘了？蔡正元：馬杜洛恐被「拉下台」

美國恐對委內瑞拉展開軍事行動，引發區域局勢緊張，前立委蔡正元指出，美方並非僅針對毒品或石油利益，而具有明確戰略意圖，目標直指整個拉丁美洲的左翼政府。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《全球大視野》）

蔡正元在中天節目《全球大視野》表示，華府針對委內瑞拉的行動，真正原因十分複雜，「難道（美國總統）川普（Donald Trump）只是為了毒品？當然不是。他第一個目標就是要把委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）拉下來。」

他指出，華府透過敲打委內瑞拉，向中南美洲左派領袖示警，「第二個目的，就是警告哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。你看魯拉現在安靜得很，因為他知道『下一個出頭鳥就是你』。」

蔡正元認為，美國並不打算佔領委內瑞拉領土，而是希望推翻其政權，「能暗殺就暗殺，不能就政變，不行就軍事壓力，再不行就特種部隊處理你。」他強調，美國將委內瑞拉視作自身勢力範圍，大陸與俄羅斯難以提供實質協助。

蔡正元說，美國對該地區的介入，也與2021年蓋亞那近海發現的大型石油礦區密切相關。他指出，蓋亞那西部與委內瑞拉有嚴重領土糾紛，涉及面積占蓋亞那國土2/3，而最新發現的油田正位於爭議區域，「委內瑞拉覺得那塊地是他的，油也在那2/3土地上。蓋亞那把開採權給美國的埃克森美孚（ExxonMobil）公司，你說川普怎麼可能不動手？」

