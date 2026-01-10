影/美軍「末日飛機」現身洛杉磯機場 網路各種陰謀論引發不安

美國空軍俗稱「末日飛機」（Doomsday Plane）的E-4B Nightwatch飛機於當地時間9日晚間降落洛杉磯國際機場，引發網路上一陣恐慌與各種陰謀論，許多民眾擔憂這是否代表著重大危機即將來臨。

E-4B Nightwatch被目擊降落在 洛杉磯國際機場，引發各種揣測。（圖／ U.S. Air Force ）

E-4B Nightwatch也被稱為「飛行五角大廈」，美國戰爭部向《紐約郵報》證實，部長赫格塞斯（Pete Hegseth）搭乘E-4B進行名為「自由武器庫」的全國巡迴之旅，只是在宣傳美國國防工業基地並提升軍隊招募成效。

據《紐約郵報》報導，E-4B Nightwatch是一架經過大幅改裝的波音747客機，由美國空軍操作，設計用於在重大國家緊急情況下維持聯邦政府運作，包括核戰爭期間。它可在不加油的情況下持續飛行長達12小時，且具備空中加油能力以延長任務時間。即使地面指揮中心遭到破壞，它仍能維持全球通訊，實際上就是一個空中移動的五角大廈。

右翼網路名人盧默（Laura Loomer）也搭乘了這架飛機。她在社群媒體上發文表示，赫格塞斯在洛杉磯軍事入伍處理站稱讚那些自願報名者為「真正的精英和百分之一」，因為他們將生命奉獻給「上帝和國家」。盧默寫道：「難怪美國軍隊招募人數正在飆升」並將功勞歸於赫格塞斯。

這並非「末日飛機」首次引起公眾關注。今年6月，當川普正在權衡對伊朗可能的軍事打擊選項時，E-4B Nightwatch曾飛往華盛頓特區的安德魯斯聯合基地。9月份，它也曾在德州沃斯堡被目擊。

