影/美軍2戰機墜南海「甩鍋」燃油？苑舉正：起降系統恐有缺陷

苑舉正在中天節目《全球大視野》表示，美軍在短短35分鐘內接連損失2架先進戰機，包括F/A-18「大黃蜂」戰機與一架新型直升機，損失嚴重且情況罕見，「這個事情非常蹊蹺，」他指出，「短時間內2架先進機種都掉進海裡，美國總統川普還說要排除人為因素，我覺得這裡面很有學問。」

苑舉正說，若真如部分軍事專家推測與電磁戰相關，「那台灣也不用再買軍火了，因為連美軍的先進戰機在航母上都可能受影響。」他強調，「川普在空軍一號上說排除人為，但如果真是人為失誤，那整個系統都要停下來檢查。」

而美方初步將原因歸咎於「劣質燃油」，引發輿論不滿，苑舉正更質疑，「難道劣質油只給這2架飛機加？航空母艦是攻擊性平台，燃油供應不可能出錯。你要停下來查油、抓責任人，否則太荒唐。」

苑舉正認為，這起事件恐對美國在亞太的軍事部署構成壓力，「尼米茲號本來就準備退休，服役50年稱霸夠久了，現在問題不只是航空母艦老化，而是整個起降系統可能有缺陷。」

