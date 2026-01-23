影/美轟伊朗只差臨門一腳？張延廷驚爆：部署F-15戰機是跡象

伊朗情勢緊繃，對於美國是否即將動武，退將張延廷指出，根據美軍目前部署狀況，相關軍事行動並未取消，僅是暫時延後，但關鍵兵力尚未完全到位。

退將張延廷。（圖／翻攝《全球大視野》）

張延廷在中天節目《全球大視野》指出，美軍航空母艦打擊群預計最快要到24日才能抵達阿拉伯海，目前仍在印度洋航行中，尚未進入作戰位置，此外，美軍的空中兵力仍在向中東前沿基地部署途中。

張延廷說，「美國現在不是不打伊朗，而是還沒準備好。這只是按下暫停鍵，並沒有按取消鍵。」他分析，美軍近期已陸續將F-15系列戰機，部署至中東周邊國家的美軍基地，該型戰機除具備制空能力外，也能執行對地、對海打擊任務，載彈量充足，具備實質作戰能力。張延廷指出，「如果美國真的不打，就不需要把F-15持續往前推。F-15不只是空優戰機，對地、對海打擊對它來說都是駕輕就熟。」

他認為，以色列因素是影響美國決策的重要變數，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）立場強硬，主張對伊朗採取更積極的軍事行動，而美國在政治、媒體、經濟與金融層面，長期受到以色列及猶太社群高度影響，「不要低估以色列在美國的影響力，這是超乎很多人想像的。川普會不會受到影響？答案是肯定的。」

