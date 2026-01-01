影/美迪士尼出事！特技秀巨石滾向觀眾 工作人員「肉身擋」濺血

美國佛州迪士尼樂園前天驚傳一起意外，園區上演一場名為《印第安納瓊斯史詩特技秀》時，一個大型道具巨石疑似偏離原定路線，高速朝觀眾席滾去，一名工作人員見狀奮勇上前阻擋，卻成「保齡球」被撞倒，場面驚險。

美國《紐約郵報》報導，根據這段影片顯示，當時舞台煙霧散去，這個道具巨石突然出現，隨後從岩石邊緣滾落並彈跳，直直朝滿座的觀眾席方向衝去。就在此時，一名男性工作人員迅速跑到巨石前方，試圖以身體阻擋，卻當場被撞倒在地。

事發後不少觀眾驚恐尖叫，其他工作人員則立即衝上舞台，合力攔下這個「巨石」，並協助受傷的同事。一名目擊觀眾透露，「那名工作人員還能走路，但頭部在流血。」

事發後，迪士尼樂園方面尚未對外回應，也未說明該名工作人員的傷勢狀況。報導指出，《印第安納瓊斯史詩特技秀》（Indiana Jones Epic Stunt Spectacular）全長約30分鐘，以1981年電影《法櫃奇兵》（Raiders of the Lost Ark）為背景，重現經典動作場面，包含爆破、追逐與大型道具特效，是園區內相當受歡迎的表演之一。

