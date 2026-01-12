（影）美逮馬杜洛動用「神祕聲波武器」? 委軍曝 : 腦部炸裂、嘔吐噴血

[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美軍強行緝捕後，由羅德里格斯（Delcy Rodriguez）就任代理總統。而近日《紐約郵報》揭露，美軍在 1 月 3 日的突襲行動中，疑似動用了極為先進的「定向能量武器」（DEW）或聲波武器。受襲的委國守軍描述，當時感覺「腦袋從內部炸開」，現場出現集體噴鼻血、吐血甚至癱瘓無法動彈的狀況。





根據《紐約郵報》報導，一名駐守馬杜洛官邸的委內瑞拉士兵描述，美軍在發動地面攻堅前，疑似先發射了一種看不見的「某種東西」。受訪士兵表示：「我不知道怎麼形容，那感覺就像極其強烈的聲波，突然間我感到頭顱像是從內部炸裂一樣。」

這名目擊者指出，武器效果是即時且毀滅性的，現場數百名士兵在瞬間出現劇烈反應：「我們所有人開始流鼻血，有人在吐血，全部倒在地上無法移動。」這也解釋了為何委國守軍有數百人，但在面對僅約 20 人的美軍特種部隊時，竟毫無還手之力。





白宮發言人萊維特也轉發「神秘武器」的相關報導。 圖：達志影像／美聯社





白宮發言萊維特（Karoline Leavitt）甚至在社群媒體轉發相關報導，並寫道 :「停下你手邊的事，看看這個…」，後面還加了一排美國國旗的表情符號。讓外界對於「神秘武器」更為關注。





除了「神秘武器」的精準攻擊，根據《UK Report》釋出的最新畫面，美軍當時也摧毀了委內瑞拉軍方的山毛櫸防空飛彈系統。





據 X 帳號「Visioner」引述消息指出，原本效忠馬杜洛的委國特種部隊已發表聲明，坦言雖然無法保護馬杜洛免於美軍三角洲部隊（Delta Force）的抓捕，但他們現在將「無條件保護」現任代理總統羅德里格斯。

