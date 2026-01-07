影/美逮馬杜洛手段曝光！帥化民：電子戰干擾先讓對方「變瞎」

美國閃電行動抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，國際震驚，退將帥化民分析指，從戰術層面而言，美國透過電子戰干擾先讓對方「變成瞎子」，再派出三角洲部隊登場，是一場「風險極高」的行動。

退將帥化民。（圖／翻攝《國際直球對決》）

帥化民在中天節目《國際直球對決》表示，從軍事層面分析，美國在行動前期，即對親馬杜洛（Nicolas Maduro）部隊、雷達與通訊系統進行密集打擊，包括戰斧巡弋飛彈、武裝直升機火箭彈與電子戰干擾，使對方「變成瞎子」。

帥化民指出，「電戰能力一旦被壓制，雷達全被遮蔽，接下來就是三角洲部隊登場。」他表示，「契努克直升機（CH-47 Chinook）載著特種部隊，專門就是幹這種斬首與抓人的事。」

帥化民說，這類行動「百密不能有一疏」，一旦地面部隊遭反擊，僅能依賴空中火力支援，風險極高，「但從結果來看，這次在軍事上是非常『完美』的一次行動。」

然而，帥化民警告，真正的危險不在軍事成功，而在政治後果，「這開了一個非常惡劣的例子。」他直言，「如果美國可以這樣做，那中國大陸、俄羅斯，甚至其他國家，未來可不可以比照辦理？」

帥化民表示，當大國以「司法」、「反恐」、「禁毒」為名行使跨國武力，國際法的底線將被徹底侵蝕，「這不是委內瑞拉的問題，而是整個國際秩序的問題。」

