(影）美逮馬杜洛 國際大緊張！哥倫比亞、玻利維亞增兵 北韓射導彈

[Newtalk新聞] 在美國對委內瑞拉發動軍事行動，已拘捕總統尼古拉斯・馬杜洛（Nicolás Maduro）後，哥倫比亞政府已證實，為因應區域安全變化，已向與委內瑞拉接壤的邊境地區部署部隊與裝甲車輛。哥倫比亞方面表示，目前邊境情勢仍大致正常，暫未出現哥、委雙方軍事對峙的跡象，但當局正密切關注事態發展，評估可能帶來的人道與區域穩定風險。外媒指出，相關部署發生在華府宣布對委內瑞拉局勢與其石油基礎設施採取「臨時控制措施」之後。





廣告 廣告

美國行動已引發多國強烈反彈。巴西總統魯拉（Lula）、哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）、墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）等拉丁美洲領導人，與俄羅斯、中國等國，紛紛譴責美方行動違反國際法與主權原則。





而俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）於 2026 年 1 月 3 日在 Telegram 發文，指美國在加拉加斯的行動是「赤裸裸的干涉主義」，並宣稱此事再次證明國際法與外交無法保護弱勢國家。他強調，國家安全的「唯一可靠保障」是最大程度強化武裝力量，尤其是核武庫，並以「核武萬歲」作結，引發國際關注。





亞洲局勢也出現連動反應。據《韓聯社》與日本海上保安廳通報，北韓於美國對委內瑞拉行動後，向日本海方向發射兩枚不明型號彈道飛彈。此前，北韓領導人金正恩曾就美國對委內瑞拉的行動對華府提出警告。外界注意到，俄羅斯與北韓被指是委內瑞拉石油的重要買家之一。





加勒比海地區方面，古巴總統迪亞斯－卡內爾（Miguel Díaz-Canel）公開表示，古巴將聲援委內瑞拉，並稱古巴軍隊已準備在必要時採取行動。另據《Axios》報導，美國總統川普在馬杜洛被捕後曾私下暗示，古巴、墨西哥與哥倫比亞未來可能成為美國進一步施壓的對象。





委內瑞拉國內局勢同樣緊張。隸屬軍方、由政府直接控制的「玻利瓦爾國民民兵」呼籲民眾團結起來，抵抗美國的軍事與政治介入。此外，社群媒體上也流傳墨西哥政局不安的相關言論，部分內容指稱墨西哥總統薛恩鮑姆發出警告，呼籲國際社會團結對抗美國行動。不過，相關說法尚未獲得主流媒體或官方管道證實。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

六國聯合譴責美抓馬杜洛! 安理會緊急開會 「這國」有死傷 稱不惜流血抗議

川普恐嚇後 委國代總統急轉彎! 稱邀請美談合作 紐時曝她數周前就被「欽定」