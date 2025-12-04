影／美髮師斜槓成畫家彰化醫院開展 壓克力畫勾勒破繭人生

▲作品在歐洲引起注目的38歲畫家陳怡君，近日將作品帶到衛福部彰化醫院展出至12月底，作品顯現其不羈的另類風格，讓人流連。（圖／彰化醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】作品在歐洲引起注目的38歲畫家陳怡君，近日將作品帶到衛福部彰化醫院展出至12月底，作品顯現其不羈的另類風格，讓人流連。她的經歷也引人好奇，非科班出身的她自小愛畫，卻受到養父母的反對，後來成為髮型設計師，7年前一場大病引領她走上繪畫之路，斜槓圓夢。

陳怡君的30多幅作品正在彰化醫院藝術走廊展出，獨特的風格讓人不免流連再三，壓克力畫如油畫般立體，線條展現出自由的韻味。她對此表示，壓克力顏料很快就定型，不易修改，她也不會去修改，創作隨心所欲，就像她自己破繭而出一樣，也希望觀眾能感受到其中蘊含的自由味道。

陳怡君擅長堆疊色彩與直覺性構圖，用酒精加以渲染，表現出能量的交流及律動。她的花系列作品則是將鮮艷的花朵藏於黑暗與陽光之中，更是極具個人特色。陳怡君表示，有過黑暗就知道光明是多麼好的存在，再怎麼黑暗，光一定有透進來的時候。

她的話頗有哲理，也像是她的人生寫照。她出生不到1歲就因家庭的缺陷，被送養到台南，離開她彰化二林的原生家庭，養父母很疼她，卻也陷入固執的思維，覺得畫畫會餓死，阻止她學畫，因此她沒有走上藝術之路，而是成為一位出色的髮型設計師。

陳怡君說，31歲時生了一場大病，持續發燒了3個月，找不到確切原因，幾乎要了她的命，病癒後她決心打破所有的限制，追求夢想，積極地研究國際藝術家及各種畫作，將她最大的心力投入繪畫創作上。

短短幾年間，她的作品獲邀參加巴黎蒙娜麗莎聯展、里昂藝術展、巴黎鐵塔戰神廣場藝博會等法國各大畫展，也參與比利時布魯塞爾藝術博覽會、西班牙馬德里藝廊聯展等，入圍台灣新藝術展年度主題獎。她在國內及歐洲吸引了眾多藝術愛好者的關注，也已獲邀成為日本明年度的駐村畫家。

陳怡君指出，7年前她大病時曾在彰化醫院住院，受到醫護溫情的照顧，作品在該處展出她特別高興，將畫展主題定為「向陽而生」，意喻生病了，也要向陽而生，就像她畫作中的花朵，尋向光線穿透黑暗的那一面。

現在的她以作畫為主，還有很多老客戶找她設計髮型，她也會服務。她表示，她的人生從彰化到台南，因緣與彰化人結婚又回到彰化，喜歡作畫遭阻斷後又回到最愛的繪畫，緣起不滅，人生因而豐富知足。