影/美鷹會幹部坑殺身障者60萬 強押一家3口畫面曝光

天道盟美鷹會成員長期勒索有身障的洗車場員工，巧立名目以「把車洗壞」等理由強逼其簽本票剝削近60萬，北市警方日前將嫌犯查緝到案北檢昨日起訴，嫌犯恐嚇一家3口畫面曝光。

蘇男一家三口遭美鷹會成員押至洗車場。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，被害人蘇姓男子領有身心障礙手冊且家境貧寒，父親罹患帕金森氏症，家中只靠母親在日本料理店打工養家，蘇男自2023年2月起在天道盟美鷹會幹部李哲瑋於北市中山區林森北路經營的洗車場上班，未料不但沒有改善家中經濟狀況，還遭惡意欺凌恐嚇剝削。

李男長期以「把車洗壞」、「刮傷車身」等理由苛扣蘇男薪資，2024年起更不發薪資，蘇男索討薪水竟遭李男持開山刀砍傷，並向蘇男父母要求每個月交付1萬元賠償，期間甚至強押蘇男一家3口到洗車場，毆打蘇父暴力脅迫被害人簽下本票，蘇家人前後損失約60萬元，蘇母帳戶中僅存給蘇男繳學費的3000元也被李哲瑋收走。

主嫌美鷹會幹部李男遭警方拘提逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方查扣本票等贓證物。（圖／翻攝畫面）

蘇男一家人不堪壓榨向警方報案，中山分局警方7月22日執行搜索行動，拘提李男等人到案，查扣本票、債務資料、智慧型手機等證物，全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署偵辦，8名嫌犯均遭羈押，北檢近日依法起訴。

