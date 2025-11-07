（影）美2架B-52轟炸機逼近海岸! 大量「山毛櫸」冒出頭 馬杜洛命全境防空

[Newtalk新聞] 美國與委內瑞拉關係再度緊張。根據《央視新聞》與多家外媒報導，美軍兩架 B-52H 戰略轟炸機 11 月 6 日飛抵委內瑞拉沿岸附近空域，距離該國首都加拉加斯僅約 70 公里，引發委內瑞拉政府強烈警戒。





美國著名軍事評論 @defense_civil25 在社群平台上發文稱，美軍出動更多核轟炸機「掠過委內瑞拉首都上空，以震懾獨裁者馬杜洛」。與此同時，軍事觀察帳號 @visionergeo 指出，委內瑞拉軍方高層為防範可能的美軍軍事行動，已在沿海部署部隊與防空系統，全境防空單位進入最高警戒狀態。

報導指出，兩架美軍 B-52H 轟炸機於當地時間 6 日進入邁克蒂亞飛行情報區（FIR），在距離委內瑞拉海岸約 70 公里的空域進行飛行任務。美國官方並未公開說明此次飛行目的，但此舉被外界普遍解讀為對馬杜洛政權的軍事示警。





9K37「山毛櫸」-M1履帶式自行地對空導彈系統。 圖：翻攝自 騰訊新聞/溪畔茗談





近期美委關係急劇惡化。11 月 4 日，美軍「傑拉爾德．R．福特」號（USS Gerald R. Ford）航母通過直布羅陀海峽，正駛向加勒比海；10 月 23 日，飛行追蹤平台亦顯示至少有一架美軍 B-1B 轟炸機曾靠近委內瑞拉沿岸。





對此，美國總統川普當時否認準備對委內瑞拉採取軍事行動，但委內瑞拉總統馬杜洛多次指控美國企圖以軍事威脅推動政權更迭，並在拉丁美洲進行「軍事擴張與顏色革命」。

