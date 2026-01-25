影/美NDS報告隻字未提台灣 侯漢廷諷：在川普眼裡重要性不如一塊冰原

總統賴清德去年11月提出的1.25兆《國防特別條例》，已連續遭藍白立院黨團封殺多次。然而美國戰爭部日前公布最新版《國家防衛戰略》（National Defense Strategy,NDS）報告，這份文件全文未直接點名台灣。對此，新黨台北市議員侯漢廷提到，這份報告提到格陵蘭的次數都比台灣來的多，「這表明在川普眼裡，台灣的重要性還不如一塊冰原，民進黨還在那邊自欺欺人，這根本就是阿Q的精神勝利法」。

新黨台北市議員侯漢廷。（圖／中天新聞）

侯漢廷今（25）日上中天新聞政論節目《週末大爆卦》表示，到目前為止民進黨和外交部都還在稱說台美關係良好，但從這份NDS報告中，根本就沒提到台灣。他認為翁履中教授講得很好，這就是去文字化，川普畢竟是商人，因此他在戰略文件中把台灣拿掉，是為了讓台灣成為在談判桌上可以談的籌碼，有時候他真的很需要，自然不能寫死在文件的正式承諾裡。

侯漢廷說，這份NDS報告中，他更加關注的是美國要本土防衛、西半球優先，甚至連格陵蘭出現次數都比台灣來得多，「這表明在川普眼裡，台灣的重要性還不如一塊冰原，民進黨還在那邊自欺欺人，這根本就是阿Q的精神勝利法，用來麻痺台灣的群眾」。所以AIT處長谷立言出來回應，在那邊喊說「自由不是免費的」，擺明就是你們台灣要給美國錢啊，「既然你的報告裡沒有寫到台灣，那你現在為何還要待在台灣？自由不是免費啊，軍火更需要付費，大概是這個意思」。

美國總統川普。（圖／美聯社）

侯漢廷直言，他認為蔡正元委員講得很好，「自由當然可以免費」，他就延伸補充，馬英九時期可以自由參加WHA等組織，為何蔡英文時期就失去這個自由了，是我們少付了什麼錢？還是馬政府時期有多付什麼錢？答案是沒有，靠的是九二共識的智慧，所以各種自由靠的是智慧，而不需要向美國去花什麼錢。

侯漢廷還提到，馬英九時期兩岸和平發展，外交休兵，國家根本無須舉債買軍備，賴清德政府破壞兩岸關係，把台灣推向兵凶戰危的態勢，還向台灣人勒索支付救命錢。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

侯漢廷更質疑，明明我們買了許多軍購，卻是「只見賬單，不見交貨」，物資究竟何時到貨？美方稱努力生產卻延遲交貨，這不能作為台灣未收到貨的理由，倘若賴清德政府照單全收，將使台灣淪為「美國軍工複合體的提款機」。這種做法並非國防戰略，而是「清倉庫存」，配合美國軍火商。

