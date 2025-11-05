(影) 美UPS貨機墜毀爆炸! 機場火光衝天至少7人死亡 州長命調查原因

[Newtalk新聞] 當地時間 4 日，一架隸屬於美國聯合包裹服務公司 ( UPS ) 的貨機在肯塔基州路易斯維爾國際機場發生墜機事故，截至目前為止已確認至少 7 人死亡。事故發生後，肯塔基州州長安迪．貝希爾 ( Andrew Beshear ) 立即指揮當地救援部隊展開行動，協助撲滅機場火勢，並針對此次事故的具體發生原因展開詳細調查。





推主「Hunterbrook」透過 X 發布推文指出，此次墜落在路易斯維爾國際機場的飛機，是 UPS 旗下的 2976 號航班，機齡 34 年的 MD-11F 型飛機。「Hunterbrook」 2976 號航班原定飛往夏威夷的檀香山機場，但卻在起飛後不久突然墜毀，並引發大規模爆炸。

X 推主「OSINTtechnical」也分享了目擊者在 2976 號航班墜機後，在現場拍攝的影片。影片中，墜落的飛機在機場內引發大規模爆炸，大片濃煙持續向天空升起，原先計畫開車前往機場的民眾也緊急調頭，準備遠離事故發生地區。





事故發生後，貝希爾立即派遣政府相關部門投入救難工作，並要求相關單位針對墜機事故的發生原因展開詳細調查。貝希爾表示，截至目前為止，當局已經確認至少 7 人因此次墜機事故身亡，預估實際傷亡數字可能隨著調查作業的進行持續上升。





貝希爾強調，肯塔基州消防隊目前正在機場周邊執行救火任務，並陸續部署了空氣監測設備，試圖維護機場周邊居民的權益。貝希爾稱，肯塔基州政府將盡全力確保公眾的知情權，並保護事故發生區域內人員的人身安全，「在獲取更多資訊後，我們將向公眾進行即時的通報」。

