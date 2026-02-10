(影) 義大利運鈔車劫案震撼現場! 搶匪偽裝警察公路攔截 還動用炸彈爆破

[Newtalk新聞] 當地時間 9 日，義大利南部爆發一起運鈔車搶劫事件，多名劫匪偽裝成警察封鎖道路，甚至使用炸彈爆破運鈔車，但並未成功實施搶劫。隨後，劫匪與到場的執法人員交火並四散逃逸。截至目前為止，義大利警方已經成功抓捕其中兩名劫匪，並加強監視與搜捕的規模，相關事件也成為了國際輿論的關注焦點。





X 推主「Inty News」指出，當地時間 9 日上午， 8 名全副武裝的搶劫團夥在光天化日之下，對一輛裝甲運鈔車實施搶劫。其中，部分搶匪偽裝成警察，並使用閃光燈、燃燒車輛等方式封鎖道路，試圖阻止車輛通行。為了搶奪運鈔車內的現金，搶匪甚至使用炸彈爆破運鈔車，高調的搶劫活動也引發當地執法部門關注。隨後，當地憲兵巡邏隊立即趕往現場，並與手持步槍、霰彈槍的武裝搶匪發生槍戰。

X 推主「Open Source Intel」也補充表示，搶劫事件的發生地點位於義大利南部普利亞大區 SS613 快速道路的圖圖拉諾出口附近，位於雷契與布林迪西兩座城市之間。「Open Source Intel」稱，在與執法部門進行交火後，武裝搶匪隨即四散逃逸，其中 2 名嫌疑人在逃跑過程中遭義大利警方抓捕，整體事件並未造成任何人員傷亡。





另外，《中國環球電視網北美分台》( CGTN America ) 也發布報導補充稱，義大利警方目前已在普利亞大區展開大規模搜捕行動，並進一步加大了該地區的警備部署規模。為了抓捕剩餘 6 名嫌犯，義大利警方在該地區多個交通樞紐設立了檢查站，甚至出動空中設備對市區實施監視。該報導指出，此次遭到劫匪攻擊的運鈔車屬於一間經營武裝運鈔服務的私人保全公司。但由於運鈔車裝甲厚重，劫匪未能成功劫取現金。

