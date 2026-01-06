影／翁履中預言馬杜洛下場 揭唐羅主義只掃門前雪

翁履中預言馬杜洛下場，揭唐羅主義只顧門前雪，美國只會管自家後院。

委內瑞拉領導人馬杜洛遭美軍抓捕，今天（6日）在紐約首度出庭，旅美學者翁履中認為循巴拿馬獨裁者諾瑞嘉模式，最後刑期不會短。另外，不要以為美國展現強大力量，足以威嚇中國大陸，所謂的「唐羅主義」只會顧西半球自家後院。

翁履中接受中廣新聞網千秋萬事節目主持人王淺秋訪問時表示，觀察川普政府的操作，意圖營造美國是偉大的，透過軍事讓驕傲感重現，在這樣的氛圍下，最後的判決不會短，絕對是重罪，才需要跨境處理。在軍事行動之前，美國各家媒體都有做民調，超過半數的美國人其實不支持過分強硬的舉動，但是在攻擊行動之後，目前在做的鋪陳非常典型，要讓美國人感覺到美國是偉大的、美國是光榮的，配合2026年的選舉，進行政治操作。

翁履中表示川普想要呈現low and older，避免美國再受到侵害，在1989年老布希時代對巴拿馬的領導人（諾瑞嘉）就用過同樣的方式，在美國的聯邦法庭受審判刑，服刑十幾年之後引渡回巴拿馬，要期待因為國際的壓力改變美國的做法不太容易，現在就求處無期徒刑，大概最後的判決恐怕也不會短，絕對是重罪，所以才必須跨境處理。

美國攻擊委內瑞拉，掌握石油物價可望趨緩，翁履中指出，川普擺明了告訴你，他就是惡霸，但做的事情對美國有利，美國人難道要跟荷包過不去嗎？美國民眾看到因為攻擊委內瑞拉之後，油價下跌了，物價可能趨緩，造成整個美國的通貨膨脹，也許有機會穩定，這種事情跟委內瑞拉被侵害。或者是所謂的主權侵害？相較之下，究竟哪一件事情美國選民更在乎？

翁履中指出，川普時代給你的就是非常殘酷的現實，他就是惡霸，就是告訴你，我是真小人，如果攻擊了委內瑞拉，帶回的利益是美國偉大，美國有利。所以選民自己做決定，你要在乎別的國家盟友的利益，還是喜歡自己的荷包，你自己選。川普丟給全世界，尤其是美國的選民，一個非常現實的選擇，要像拜登時代大家一起一起窮，美國也不會賺錢，然後跟著大家一起站在民主價值的制高點，還是不管大家，只要我們自己賺錢就好，所以是非常現實的人性考驗。

翁履中也提醒，「門羅主義」或「唐羅主義」把重兵放在西半球管好自家後院，對於俄羅斯或中國大陸，繼續用交易談判的方式，利益至上就是川普奉行的準則。