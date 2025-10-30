影/習川會歷時100分鐘！習近平：中美應算大帳、多看長遠利益
大陸國家主席習近平30日上午在南韓釜山與美國總統川普舉行會晤，歷時1小時40分鐘後會晤結束，川普送習近平上車。習近平會晤中表示，大陸成功的重要密碼是堅持一張藍圖繪到底，集中精力辦好自己的事，做更好的自己，同世界各國分享發展機遇；針對兩國經貿問題，習近平指出雙方應儘快細化和敲定後續工作，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」；他也表示，中美雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。
習近平表示，中美關係在兩國領導人共同引領下，保持總體穩定。兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。他願繼續同川普一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為兩國各自發展營造良好的環境。
習近平強調，大陸經濟發展勢頭不錯，今年前三季度增長率達5.2%，對全球的貨物貿易進出口增長4%，這是克服內外困難實現的，來之不易。大陸經濟是一片大海，規模、韌性、潛力都比較大，我們有信心也有能力應對各種風險挑戰。
習近平表示，中共二十屆四中全會審議通過了未來5年的國民經濟和社會發展規劃建議。70多年來，大陸堅持一張藍圖繪到底，一茬接著一茬幹，從來沒有想挑戰誰、取代誰，而是集中精力辦好自己的事，做更好的自己，同世界各國分享發展機遇。這是大陸成功的重要密碼。
習近平表示，大陸將進一步全面深化改革、擴大對外開放，著力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推進人的全面發展和全體人民共同富裕，相信這也將為中美合作開闢更廣闊空間。
習近平指出，兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識。雙方團隊要儘快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。中美經貿關係近期經歷曲折，也給雙方帶來一些啟示。經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環。雙方團隊可以繼續本著平等、尊重、互惠的原則談下去，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單。
習近平強調，對話比對抗好。中美之間各管道各層級應該保持溝通，增進瞭解。兩國在打擊非法移民和電信詐騙、反洗錢、人工智慧、應對傳染疾病等領域合作前景良好，對口部門應該加強對話交流，開展互利合作。中美在地區和國際舞台也應該良性互動。當今世界還有很多難題，大陸和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。
習近平表示，明年大陸將擔任亞太經合組織東道主，美國將主辦二十國集團峰會。雙方可以相互支持，爭取兩場峰會都取得積極成果，為促進世界經濟增長、完善全球經濟治理作出貢獻。
中美兩國元首同意加強雙方在經貿、能源等領域合作，促進人文交流。兩國元首同意保持經常性交往。川普期待明年早些時候訪問大陸，邀請習近平訪問美國。
本次會晤，大陸中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等陪同出席。
